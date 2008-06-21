Кардинал Тарчизио Бертоне посетил другие города Беларуси

Сегодня госсекретарь Папы Римского Бенедикта побывал в Пинске, а затем приехал в Гродно. У главного храма – фарного костела, его Преосвященство встречали сотни верующих из Беларуси, Польши и Литвы. Кардинал встретился с католической молодежью и провел торжественную службу. Затем он посетил Гродненскую духовную семинарию, где готовят будущих священнослужителей.



После обеда госсекретарь Ватикана вернулся в Минск. Здесь он освятил краеугольный камень в основании строящегося костела Иоанна Крестителя в Серебрянке. После торжественной литургии камень и капсула с посланием замуровали в фундамент храма. В акции приняли участие кардинал Казимир Свентак и Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.