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Кардинал Тарчизио Бертоне посетил другие города Беларуси

21 июня 2008 14:01
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Сегодня госсекретарь Папы Римского Бенедикта побывал в Пинске, а затем приехал в Гродно. У главного храма – фарного костела, его Преосвященство встречали сотни верующих из Беларуси, Польши и Литвы. Кардинал встретился с католической молодежью и провел торжественную службу. Затем он посетил Гродненскую духовную семинарию, где готовят будущих священнослужителей.

После обеда госсекретарь Ватикана вернулся в Минск. Здесь он освятил краеугольный камень в основании строящегося костела Иоанна Крестителя в Серебрянке. После торжественной литургии камень и капсула с посланием замуровали в фундамент храма. В акции приняли участие кардинал Казимир Свентак и Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
# общество

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