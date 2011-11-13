Кардинал Курт Кох: Европа давно стала светской. А в Беларуси пока сохраняются христианские традиции

Новости Беларуси, Минск. Председатель Папского совета по содействию христианскому единству провел службу в минском архикафедральном костеле. Кардинал Курт Кох возглавляет ватиканское ведомство с прошлого года. Совет был основан более полувека назад. Он призван служить развитию диалога с другими христианскими общинами.

Кардинал Курт Кох провел службу в столичном архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии, которая собрала сотни верующих.

Кардинал Курт Кох, Председатель Папского совета содействия христианскому единству:

Европа давно стала секулярной, светской. А в Беларуси пока сохраняются христианские традиции. У вас в стране существует диалог между католиками и православными. И вы должны давать пример этих христианских ценностей для Европы. Там явно этого не хватает.

Это уже не первый визит в Беларусь главы Папского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предыдущий председатель ватиканского ведомства кардинал Вальтер Каспер посещал Беларусь в 2002 и 2009 годах. Это лишь подтверждает стремление обеих конфессий к развитию диалога.