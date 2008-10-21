Кардинал Казимир Свентэк, Апостольский администратор Пинской епархии, празднует сегодня день рождения

Многие священнослужители отмечают его открытость, отеческое отношение к клирикам и верующим, необычайную одаренность и огромное трудолюбие. С днем рождения кардинала поздравил Президент Александр Лукашенко. "Вся Ваша жизнь посвящена служению Богу и людям. Для тысяч католиков Вы — первый кардинал Беларуси — служите примером твердости в делах веры и преданности своему высокому призванию. Благодаря Вам началось возрождение Римско-католической церкви на нашей земле, воссозданы многие приходы, возобновили свою деятельность высшие духовные семинарии, приобрел новый облик Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии в Минске" — говорится в поздравлении. Президент пожелал Кардиналу Казимиру Свёнтэку неиссякаемой энергии и оптимизма.