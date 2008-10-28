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Карантин по бешенству объявлен в двух районах Витебска, где были обнаружены две погибшие больные лисицы

28 октября 2008 12:32
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Профилактика ведётся в окрестностях первой городской клинической больницы и частного жилого сектора на берегу реки Лучёса. Специалисты во время обхода выявляют лиц, имевших контакт с больными лисицами, проводят ревизию домашних животных и их вакцинацию, а также отлавливают безнадзорных животных. По данным на октябрь текущего года, в Витебске зарегистрировано четыре случая бешенства среди животных, в трёх из которых носителем заболевания были дикие лисицы. За 9 месяцев медпомощь оказана более восьмистам пострадавшим, из которых 213 детей.
# общество

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