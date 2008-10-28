Карантин по бешенству объявлен в двух районах Витебска, где были обнаружены две погибшие больные лисицы

Профилактика ведётся в окрестностях первой городской клинической больницы и частного жилого сектора на берегу реки Лучёса. Специалисты во время обхода выявляют лиц, имевших контакт с больными лисицами, проводят ревизию домашних животных и их вакцинацию, а также отлавливают безнадзорных животных. По данным на октябрь текущего года, в Витебске зарегистрировано четыре случая бешенства среди животных, в трёх из которых носителем заболевания были дикие лисицы. За 9 месяцев медпомощь оказана более восьмистам пострадавшим, из которых 213 детей.