Прямой эфир

Капыльшчына прызнана адным з абласных лідэраў па энэргазберажэнні

08 апреля 2010 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Спажыванне паліўна-энергетычных рэсурсаў ў параўнанні з мінулым годам тут скарацілі амаль на 500 умоўных тон. Выканаць прагнозны паказчык здолелі і камунальнікі, нягледзячы на халодную зіму. Эканамічны эфект прынесла замена цепласетак прэдізаляванымі трубамі, мадэрнізацыя кацельнай гаспадаркі, пераход на мясцовыя віды паліва. Жыць эканомна тут спадзяюцца і далей. На гарадской кацельні заменяць старыя насосы на больш энэргаёмкія, да таго ж айчыннай вытворчасці. У летні час гэта дазволіць зберагчы да 120 мільёнаў рублёў прыбытку.
# Экономика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
08 апреля 2010 14:36

Чемпионат мира по перетаскиванию угля в Британском Йоркшире

08 апреля 2010 14:35

Пассажир поджег ботинки в самолете в США

08 апреля 2010 14:20

Милиция подозревает двух жителей Минска в организации наркопритона