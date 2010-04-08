Капыльшчына прызнана адным з абласных лідэраў па энэргазберажэнні
Спажыванне паліўна-энергетычных рэсурсаў ў параўнанні з мінулым годам тут скарацілі амаль на 500 умоўных тон.
Выканаць прагнозны паказчык здолелі і камунальнікі, нягледзячы на халодную зіму. Эканамічны эфект прынесла замена цепласетак прэдізаляванымі трубамі, мадэрнізацыя кацельнай гаспадаркі, пераход на мясцовыя віды паліва. Жыць эканомна тут спадзяюцца і далей. На гарадской кацельні заменяць старыя насосы на больш энэргаёмкія, да таго ж айчыннай вытворчасці. У летні час гэта дазволіць зберагчы да 120 мільёнаў рублёў прыбытку.