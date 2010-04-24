Капсулу с посланием потомкам в основание нового музея Великой Отечественной войны заложили в Минске

Республиканский субботник, посвященный 65-летию Победы и Году качества, прошел 24 апреля во всех уголках Беларуси. Символично, что именно в этот день была заложена капсула с посланием потомкам в фундамент нового Государственного музея истории Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии вместе с ветеранами принял участие и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– О! Команда «Ух!» (обращаясь к собравшимся на проспекте Победителей бригадам, - прим. CTV.BY)

Команда «Ух!» сегодня поработала на славу. Да еще в таком прославленном месте – рядом с монументом «Минск город-герой». Бетонирование – начальный этап работ, самый сложный и ответственный. И Президент со всей ответственностью подошел к лекции по технике безопасности.

Инструктор по технике безопасности:

– Вы сегодня будете выполнять работы по бетонированию фундаментной плиты.

Александр Лукашенко:

– Скажи, куда можно лазить и куда нельзя?

Инструктор по технике безопасности:

– Перемещение на площадке осуществляется только по уложенным щитам. Шаг вправо, шаг влево – нельзя.

Сейчас территория вокруг знаменитого монумента «Стела Минск город-герой» большая строительная площадка. Но уже через несколько лет она превратится в огромный мемориальный комплекс. И центральное место в нем займет новое здание музея Великой отечественной войны. Необычной формы, двухуровневое, с интересными экспозиционными задумками. Двери для первых посетителей распахнет в 2013 году.

Принципиально новый подход к построению экспозиции – это когда каждый посетитель становится как бы участником тех событий, а не сторонним наблюдателем.

Виктор Никитин, главный архитектор Минска:

– Здесь должно быть что-то очень уникальное, чтобы притягивать сюда молодежь. Мы внесли предложение, будем делать, чтобы любой житель Республики мог прийти и через информационную систему поднять всю информацию о своих родственниках. Тогда молодежь будет стараться сюда прийти, посмотреть, кем был его дед, где он воевал.

Сергей Азаронок, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

– Глубоко символично, что закладка происходит накануне 65-летия Победы. Именно тогда в 1944 году был создан первый в мире музей подобной тематики – наш музей истории Великой Отечественной войны.

Между кадрами хроники и сегодняшним днем – 65 победных лет. Не пройдет еще и трех лет, и новый музей заживет уже не виртуальной, а реальной жизнью. Впрочем, именно компьютерные технологии сделают комплекс уникальным. Зайдешь в наш, белорусский, а сможешь попасть и в фонды других музеев.

Сергей Азаронок:

– Любой посетитель с инфокиоска сможет зайти в такие же системы других военно-исторических музеев, увидеть фонды этих музеев.

Иван Кустов, Герой Советского Союза:

– Если все это будет воплощено в деятельность, это будет величайший памятник всем погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины.

Герой Советского Союза Иван Кустов вместе с друзьями – однополчанами Анатолием Новиковым и Анатолием Адоньевым пришли сюда в момент исторический – на церемонию закладки капсулы потомкам. А потомкам им действительно есть что сказать, да и современникам тоже: каким быть музею, как рассказать о той войне. Президент даже во время доклада все время оборачивался к ветеранам, за советом и за поддержкой. И опять же – вместе, взявшись за капсулу, опустили ее в гранитный куб.

Президент подгоняет со сроками и деликатно напоминает строителям: главное, что бы вот ветераны дожили до этого исторического момента – открытия нового музея. И с младшим сыном Николаем Александр Лукашенко присоединяется к строителям. Это бригада №1: вот что-то советует Президенту исполняющий обязанности председателя Минского горисполкома Николай Ладутько – строитель с многолетним стажем. Без перерыва на отдых заливают бетон спортсмены Андрей Асташевич, Сергей Булыгин, Андрей Михневич и Сергей Новиков.

Не стоят без дела и в бригаде №2. Сооружают забор вокруг огромной строительной территории. Личным примером заражает здесь глава Администрации Президента Владимир Макей. А профессиональные консультации раздает Глава Минстройархитектуры Александр Селезнев.

Ирина Туркова, Алексей Юнаш, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.