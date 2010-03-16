Капитан захваченного сомалийскими пиратами судна: Дикари с автоматами, никакой цивилизации!

Капитан побывавшего в плену у сомалийских пиратов судна вернулся домой в Витебск. 130 дней тревожного ожидания стали для родных капитана серьезным испытанием.

Они встретили моряка не хлебом-солью, а домашней колбасой с жареной картошкой. При штурме траулера Сергей Харлан получил двойное ранение. Сейчас он готовится к операции, после которой, планирует снова отправиться в море.

История, казалось бы, самого рядового рейса, в этой витебской семье несколько месяцев была прописана драматичной главой. Командир их фамильного корабля Сергей Харлан – тот самый капитан захваченного траулера. Дома его ждали больше четырех месяцев. Ждали и надеялись, что ситуация не выльется в разряд штормовой.

Елена Харлан, жена капитана экипажа траулера «Тай Юнион-3»:

– Звонили с работы, сказали, что «так и так», чтобы не переживали, чтобы держались.

Держались все это время по обе стороны ожидания. На большой земле – родные, на осажденном тунцелове – команда, которая каждому члену экипажа стала ближе родственников.

Юрий Гричун, член экипажа траулера «Тай Юнион-3»:

– Я его зашивал и лечил. Я сам газоэлектросварщик, а получился анестезиолог и хирург.

Сергей Харлан, капитан экипажа траулера «Тай Юнион-3»:

– Оказывали первую помощь: для остановки кровотечения, нужно было налажить швы на раны. Не испугались, сделали.

После злосчастного океанического похода шрамы у Сергея Харлана не заживают ни на теле, ни в памяти. Больше сотни дней под дулами автоматов и ощущение, что телефонный разговор с сыном все же мог оказаться последним.

Сергей Харлан:

– Дикари с автоматами, никакой цивилизации!

Елена Харлан:

– Могли убить в любой момент.

Сергей Харлан:

– Я испытал это лично. Мы знали в каком районе ведется промысел и что такая ситуация возможна.

Возможности выжить пираты лишали со всех берегов. Вместе с оборудованием и личными вещами, с траулера вывезли даже запасы провизии. Взамен – протухший рис и прелые макароны. Сергей вспоминает: в плену голова от голода кружилась так же сильно, как дома – от счастья.

Сергей Харлан:

– Домашняя колбаса жареная с картошкой, ну и на десерт – блины с медом.

Командир «Тай Юнион-3» рассказывает, как пираты прямо над головами перезаряжали автоматы, и все месяцы плена хотели убить беззащитную судовую собаку, которую моряки считали членом команды. Но даже после всех злоключений капитан, оглядываясь на жену, признает: океан накрыл его жизнь слишком сильной волной.

Сергей Харлан:

– Я больше ничего не умею. Восстановлю здоровье, и если еще удастся уговорить жену, то пойду обязательно.

Елена Харлан:

– Ну, это надо подумать еще.

Сергей Коктыш, Ольга Бакланова, Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ.