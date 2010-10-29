Капитан национальной команды Беларуси по синхронному плаванию оценила Дворец водных видов спорта в Бресте

Президент находится с двухдневной рабочей поездкой в Брестской области. Сегодня в центре внимания главы государства социальные вопросы, в том числе — развитие здравоохранения, спортивно-оздоровительной сферы, благоустройство населенных пунктов.

Президент уже посетил новый корпус брестской Центральной поликлиники. Глава государства всегда подчеркивал важность качественного медицинского обслуживания. Пример тому, как наша медицина становится более квалифицированной, — и бресткая поликлиника. Учреждение обслуживает более 80 тысяч человек, помещений не хватало.

К решению проблемы подошли по-хозяйски. Рядом стоящий убыточный профилакторий реконструировали. Сегодня его не узнать — это современный медицинский центр. Один этаж отдан детской поликлинике. Детишкам стала просторнее, мамам – удобнее. В корпус уже переехала и женская консультация. Здесь же разместилась водолечебница и физиотерапевтическое отделение.

Впервые организовали лечение больных по принципу «хирургии одного дня». Теперь специалисты смогут на месте делать операции с последующим лечением в дневном стационаре. Здесь уже есть палаты на 30 коек. Конечно, корпус оснащен самым современным оборудованием. Как отметил главный врач поликлиники, все это несомненно позволит, улучшить диагностику и лечение.

Николай Красовский, главный врач УЗ «Брестская центральная поликлиника»:

Имеется уникальное гинекологическое оборудование, которое позволит проводить диагностику именно на ранних этапах развития заболеваний женской половой сферы. С помощью этого оборудования мы сможем делать и хирургические вмешательства и операции на амбулаторном этапе, не госпитализируя женщин, с последующим долечиванием в дневном стационаре.

Сейчас Президент совершает прогулку по пешеходной улице Советской. Она уникальна. Во-первых, тем, что это исторический центр. А во-вторых, сохраняя наследие времен, современным архитекторам и строителям удалось воссоздать старинный облик города.

Президент сегодня примет участие в открытии Дворца водных видов спорта. Объект для брестчан очень долгожданный, ведь бассейнов в городе не хватало. Теперь будет, где развернуться — здесь сразу 4 бассейна, от мала до велика. Есть лягушатник для самых маленьких пловцов. Основной бассейн — на 8 дорожек длиной 50 м и глубиной до 3 м. Причем, его называют «два в одном». Передвижная платформа легко разделяет бассейн на два, одновременно можно и тренироваться, и проводить соревнования, скажем, по водному поло. Кстати, в Бресте теперь будет где развернуться и новым видам спорта.

Дарья Новосельская, капитан национальной команды Беларуси по синхронному плаванию:

Много где были в Европе и в мире. И здесь нам очень понравилось —хорошие условия, много помещений. Теплый бассейн, светлый, соответствует стандартам. Надеемся, что будем проводить тренировочные сборы.