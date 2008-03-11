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Капитальный ремонт домов - капитальная экономия энергоресурсов

11 марта 2008 18:32
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Дома хрущевской эпохи выгоднее не сносить, а модернизировать.

Белорусские ученые подсчитали: ликвидация старого и возведение на его месте нового здания потребует 20 миллиардов долларов. Поэтому  в Беларуси вырастут объемы капитального ремонта.  В нынешнем году это 1 миллион 44 тысячи квадратных метров жилья.

Реконструкции  страх домов по улице Каховской  ни разу не было. Построенные в 60-х, они только сейчас дождались своей очереди. Капитальный ремонт поможет жильцам капитально сэкономить на потреблении энергии. В домах проводится тепловая модернизация. Обшивка  термошубой - старый проверенный метод.

Металлоконструкции при утеплении дома - это новация. Ее уже в ближайшее время хотят  опробовать при модернизации хрущевок. Пустоты  между домом и конструкцией заполняют  утеплителем. Метод более экономичный и эффективный.

Этот метод тепловой модернизации обещает стать самым распространенным в Беларуси. Готовится к запуску производство по изготовлению металлических конструкций. В домах на улице Осипенко новация, возможно, будет опробована. А пока здесь ставят стеклопакеты.    

1 миллион 44 тысячи квадратных метров жилья в Беларуси будет капитально отремонтировано в этом году.  На 10% больше, чем в прошлом. При этом темпы работ в Минске будут выше вдвое. Белорусские ученые подсчитали: ликвидация домов массовой застройки 60-х годов  слишком затратная. 20 миллиардов долларов потребует снос старого и возведение на его месте нового жилья. Экономичнее будет их просто отремонтировать.

# общество

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