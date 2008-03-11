Капитальный ремонт домов - капитальная экономия энергоресурсов

Дома хрущевской эпохи выгоднее не сносить, а модернизировать.

Белорусские ученые подсчитали: ликвидация старого и возведение на его месте нового здания потребует 20 миллиардов долларов. Поэтому в Беларуси вырастут объемы капитального ремонта. В нынешнем году это 1 миллион 44 тысячи квадратных метров жилья.



Реконструкции страх домов по улице Каховской ни разу не было. Построенные в 60-х, они только сейчас дождались своей очереди. Капитальный ремонт поможет жильцам капитально сэкономить на потреблении энергии. В домах проводится тепловая модернизация. Обшивка термошубой - старый проверенный метод.

Металлоконструкции при утеплении дома - это новация. Ее уже в ближайшее время хотят опробовать при модернизации хрущевок. Пустоты между домом и конструкцией заполняют утеплителем. Метод более экономичный и эффективный.

Этот метод тепловой модернизации обещает стать самым распространенным в Беларуси. Готовится к запуску производство по изготовлению металлических конструкций. В домах на улице Осипенко новация, возможно, будет опробована. А пока здесь ставят стеклопакеты.

1 миллион 44 тысячи квадратных метров жилья в Беларуси будет капитально отремонтировано в этом году. На 10% больше, чем в прошлом. При этом темпы работ в Минске будут выше вдвое. Белорусские ученые подсчитали: ликвидация домов массовой застройки 60-х годов слишком затратная. 20 миллиардов долларов потребует снос старого и возведение на его месте нового жилья. Экономичнее будет их просто отремонтировать.

