Капитальное перевоплощение столицы

В Минске будет отремонтировано 500 тысяч квадратных метров жилого фонда. Это на 20% больше прошлогоднего.

В каждом районе столицы есть отдельный план реконструкции. Сейчас капремонт идет в домах, возведенных в конце 60-х годов.

Новую жизнь обретут 498 столичных жилых домов. Капитальный ремонт некоторых из них начат в прошломо году. В том числе -- реконструкция дома №29 по улице Каховской. Работы много: тепловая модернизация, замена инженерных сетей и системы отопления. В подъездах установили стеклопакеты - они обеспечат экономию тепла в отопительный сезон. А еще необходимо создать места для парковки автомобилей и благоустроить двор. Жильцы на временные неудобства не сетуют. Тем более, что в их квартирах работы завершены.

Работы по преображению 29 дома по Каховской - достаточно типичные. Обычно пятиэтажку из 4 подъездов ремонтируют около 12 месяцев. В этом году запланировано капитально отремонтировать 500 тысяч квадратных метров жилья. Почти половина работы выполнена. В основном это так называемые "хрущевки" - те, что были построены в конце 60-х - начале 70-х годов.

начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда УЖХ Мингорисполкома Александр Рябцев: "Проводится капитальный ремонт по районам равномерно. Больше объемы - там, где строились первые массовые дома. Это Заводской, Фрунзенский, Центральный районы. Там больше количество домов, поэтому там и производят ремонты."

Объемы капитального ремонта жилищного фонда начиная с 2003 года увеличиваются. Всегда - на 20%. Специалисты уже знают, сколько тысяч квадратных метров будут ремонтировать в 2008 году. А пока анализируют траты 2007 года. В этом году на реконструкцию жилых домов из бюджета города выделено 117 миллиардов рублей.