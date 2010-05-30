Каникулы! Как уберечь ребенка от беды

О том, что сезон охоты на клещей открыт, медики узнают по количеству напуганных пациентов. С каждым теплым днем паразитов все больше и кусают они чаще.

Клеща на теле шестиклассницы Вероники обнаружила бабушка. Она же его извлекла. В такой ситуации следует сразу обратиться к врачу. Насекомое-паразит может быть переносчиком опасных заболеваний. На сей раз обошлось без лекарств. Благодаря простым правилам жизни.

И если в лесу потенциально опасны кусты, то в городе — пешеходные переходы и перекрестки.

Устами госавтоинспектора глаголет истина: правила дорожного движения для того и придумали, чтобы спасти жизнь.

Чтобы серьезная информация лучше запоминалась, операцию «Внимание, пешеход!» проводят на свежем воздухе. Вот импровизированный переход и два автомобиля в виде препятствия (см. видео к сюжету — CTV.by). Задача пешехода проста — перейти мнимую зебру после остановки всех транспортных средств.

По статистике, это самая распространенная ситуация наезда на пешеходов. Накануне каникул ее имитируют дважды, чтобы потом никогда не случалась.

Немало опасностей таят даже стены уютного дома. С началом лета количество чрезвычайных ситуаций увеличивается приблизительно на 10%. И снова не обходится без детей. Пиротехника, спички и, как результат, беда. На этот случай в расписании школьных занятий есть факультативный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Одни познают его как предмет в школе, другие связали с ним свою жизнь.

Михаил Варавко, юный спасатель-пожарник:

Мы — юные спасатели. Можем оказать первую медицинскую помощь, наложить жгут. Если есть маленькое кровотечение, тоже можем оказать помощь.

В Клубе юных спасателей нет случайных детей. Многие лично столкнулись с бедой, а теперь другим помогают обойти ее стороной.

Будущие спасатели еще и медики, и психологи. На каникулах у них слишком мало свободного времени. Впереди слет лучших из лучших в нелегкой профессии. Например, собрать палатку за 60 секунд способен далеко не каждый школьник.

Юные осводовцы дислоцируются под Минском. Если не они, то кто же спасет утопающих? Правда, пока бригада нечасто патрулирует прибрежную полосу. Выпускники школ готовят экзамены. В том числе по легочной реанимации.

Массаж на пластмассовом сердце делают девушки легким нажатием. А в жизни реанимация зависит от возраста пострадавшего. Если человеку от года до десяти лет — область груди жмут не спеша, если постарше — сильнее. Таковы правила выживания.

Главное правило безопасности детей на воде — быть под присмотром родителей. Купаться не более получаса, а после физических нагрузок и вовсе нельзя.

Как выяснилось, защитить ребенка от неприятностей совсем не сложно. Да и сами дети готовы постоять за себя. Хотя бы во время каникул.

Андрей Авдеев, Игорь Пуков и Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.