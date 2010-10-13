Канадский специалист Тодд Вудкрофт провел мастер-класс с единственной в Беларуси женской хоккейной командой

Своеобразным подарком для хоккеисток сегодня стал мастер-класс на льду от канадского специалиста Тодда Вудкрофта. Он неоднократно работал с мужской сборной и на этот раз сам выступил инициатором очередного урока в Минске.
К слову, сейчас у женской хоккейной команды усиленные тренировки, ведь уже в ноябре «Пантера» отправится в Латвию на открытый женский чемпионат.
Гульнара Коган, тренер-методист женской хоккейной команды «Пантера»:
Все те качества, что и у мужчин. Должен быть характер, воля к победе, сила, стремление. Ну и вообще качества, спортсмену способствующие.