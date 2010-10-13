Канадский специалист Тодд Вудкрофт провел мастер-класс с единственной в Беларуси женской хоккейной командой

Сегодня в Беларуси День женского хоккея. Единственная наша хоккейная команда «Пантера», в которой играют представительницы прекрасного пола, пока еще совсем молодая, но перспективная.

Своеобразным подарком для хоккеисток сегодня стал мастер-класс на льду от канадского специалиста Тодда Вудкрофта. Он неоднократно работал с мужской сборной и на этот раз сам выступил инициатором очередного урока в Минске.

К слову, сейчас у женской хоккейной команды усиленные тренировки, ведь уже в ноябре «Пантера» отправится в Латвию на открытый женский чемпионат.

Гульнара Коган, тренер-методист женской хоккейной команды «Пантера»:

Все те качества, что и у мужчин. Должен быть характер, воля к победе, сила, стремление. Ну и вообще качества, спортсмену способствующие.