Канадские телекомментаторы предложили подвергнуть гендерному тесту фигуриста Джонни Вейра

Группа защитников прав секс-меньшинств направила жалобу руководству Канадского вещательного союза относительно некорректных высказываний в адрес американского фигуриста Джонни Вейра, допущенных в прямом эфире во время его выступления на олимпийском турнире двумя комментаторами франкоязычного телеканала RDS.

Как сообщает Canadian Press, от опытных обозревателей Клода Майо и Алена Голдберга требуют публичных извинений за следующие высказывания в адрес 25-летнего трехкратного чемпиона США.

«Это может прозвучать не очень корректно, — сказал Майо. — Но как вы думаете, не досчитался ли он очков из-за эпатажного костюма и пластичных движений?» Голдберг ответил, что женственный стиль Вейра плохо влияет на популярность фигурного катания: «Люди думают, что все мальчики, занимающиеся фигурным катанием, в конечном итоге превращаются в таких, как Вейр. Он подает плохой пример».

Затем оба предложили организаторам устроить Вейру гендерный тест, как у южноафриканской бегуньи Кастер Семеньи, которую подозревают в неполовом соответствии.

Комментаторы позднее признали свою ошибку и извинились, но не в эфире телеканала.

Руководство RDS согласилось, что журналисты повели себя нетактично, но подчеркнуло, что они не ставили целью оскорбить достоинство или сексуальную ориентацию спортсмена.

Однако возмущенные защитники прав секс-меньшинств настаивают, что комментаторы извинились только за слова относительно костюмов, а все остальное — женственность, мускулатура, сравнения с женщинами — осталось без извинений, сообщает NEWSru.com.

Руководство канала отказалось приносить официальные извинения, поэтому было решено обратиться с жалобой в вещательный союз — независимую организацию, созданную частными теле- и радиовещателями для контроля за нормами в эфире.