Канадские хоккеистки пили и курили прямо на льду - МОК недоволен

Международный Олимпийский комитет проведет расследование в связи с неподобающим поведением игроков женской сборной Канады после церемонии награждения призеров хоккейного турнира на Олимпийских играх в Ванкувере.

Канадские хоккеистки на домашней Олимпиаде защитили чемпионский титул, обыграв в пятницу в сверхпринципиальном финальном матче команду США со счетом 2:0. Спустя полчаса после вручения наград они вернулись на площадку, где проходил решающий матч, и стали отмечать свой успех, распивая алкогольные напитки прямо на льду арены. Они были по-прежнему одеты в спортивную форму, пили шампанское прямо из бутылок и курили сигары, сообщает NEWSru.com со ссылкой на АР.

Как заявил исполнительный директор МОК Джилберт Фелли, публичное распитие алкогольных напитков на одном из объектов Олимпиады недопустимо и негативно влияет на имидж спорта.

Североамериканские хоккеистки вообще достаточно бурно выражают свои эмоции, отмечает NEWSru.com. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити оскандалились американки, принимавшие те зимние Игры. Настраиваясь на финальный матч, в раздевалке они всей командой прыгали по разложенному на полу национальному флагу Канады.