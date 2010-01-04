Канадцы снимают фильм о Рождественском хоккейном турнире

Рождественский турнир уже давно окрестили неофициальным чемпионатом мира среди любителей. В этот раз хоккеисты обещают болельщикам растопить лед накалом страстей. А канадская сборная и вовсе привезла в Минск свою съемочную группу.

С самого утра в двух дворцах – Ледовом и Спорта – кипит жизнь. До старта турнира – всего ничего. А надо успеть навести лоск не только снаружи, но и внутри. Подогретый после тренировки лед – пора охладить перед началом баталий.

Выписывать ледовые фигуры высшего пилотажа Денису сегодня приходится в двойном объеме. Чтобы горячий лед не растаял под накалом страстей, он садится за штурвал своего «комбайна» каждые 45 минут. Растопить его трудолюбивое сердце может только душа болельщика: хоть сам Денис от хоккея далек, всегда задумывается о том, что и благодаря ему белорусская команда 4 раза побеждала на турнире.

Денис Ярмольчик, водитель льдоуборочного комбайна:

– Я уже не первый год работаю, и знаю мнение хоккеистов. Им наш лед очень сильно нравится!

А на земле тем временем готовят гастрономические изыски. Талисман любого матча – попкорн – уже готов к своему старту. Сколько килограммов этого сладкого яства заготовили продавцы, не знают даже они сами. Ясно одно – хватит всем!

Как гласит поговорка, одними зрелищами сыт не будешь. Без хлеба болельщикам никуда. Чтобы подогреть командный дух горячую сдобу сегодня подвозили к ледовым аренам по нескольку раз. Охладить же накал хоккейной славы можно разве что на улице. Непривычные морозы в этот раз, пожалуй, подыграют белорусской команде. Многие дружины такую «метеосводку» считают «нелетной».

Впрочем, сегодня из-за немецкой метели команда Германии не досчиталась багажа. Его доставляют отдельно. 77-летний Эдуард Бшайд – самый старший игрок турнира. Несмотря на недостающий спортивный багаж, отнюдь не унывает. А настраиваться на игру предпочитает на 21 этаже гостиницы, любуясь видами Минска.

Эдуард Бшайд, защитник команды Германии:

– Для меня большое событие здесь участвовать. Это один из моих любимых турниров. Я очень рад.

Тем временем канадская команда изучает тактику игры по-белорусски. Тренер Кери Гуле на рождественском турнире не впервой. На этот раз даже привез в Минск свою съемочную группу. Свои «Приключения канадцев в Беларуси» они покажут на родине.

Кери Гуле, тренер команды Канады:

– Мы хотим показать своим соотечественникам страсть к хоккею в Беларуси. Показать, что здесь люди относятся к нему очень ответственно. Хотим рассказать нашим хооккеистам-любителям что это стоит того, чтобы они тоже хотели участвовать в этих соревнованиях.

К слову, канадцы к турниру подготовились не только морально и физически, но и тактически. Поставив на лед лучших хоккеистов. Дерил Шеннон еще недавно был в профессиональном спорте, играл в НХЛ. Однако, к рождественскому турниру у него скорее не спортивный интерес, а просто человеческий.

Дерил Шеннон, защитник команды Канады:

– Этот турнир, объединяет команды со всего мира. И Беларусь и Канада. То есть объединяет разные части света.

Куда уедет кубок белорусского Рождественского турнира станет известно 7 января, когда команды сразятся за третье и за первое место. А сегодня задача номер один – болеть за наших!