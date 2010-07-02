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Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

02 июля 2010 16:13
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Над парламентом страны подняли личный штандарт официального главы государства – королевы Елизаветы II.

На празднование Ее Величество прибыла на карете, поприветствовала канадский народ и выступила перед стотысячной толпой.

Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

# общество # Фотофакт

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