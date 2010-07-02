Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

Профашистский марш сорван в Риге

Шествие было приурочено к годовщине ввода гитлеровских войск в Латвию, оно продолжалось не более 10 минут. Затем полиция остановила большую часть его участников. Демонстрантов, которые отказались подчиниться, задержали.