Канада с размахом отметила 143 годовщину независимости

На празднование Ее Величество прибыла на карете, поприветствовала канадский народ и выступила перед стотысячной толпой.
Шествие было приурочено к годовщине ввода гитлеровских войск в Латвию, оно продолжалось не более 10 минут. Затем полиция остановила большую часть его участников. Демонстрантов, которые отказались подчиниться, задержали.
Вручая госнаграды лучшим работникам строительной индустрии, глава Правительства напомнил, что в Беларуси ежегодно необходимо возводить около шести миллионов квадратных метров жилья.
Около 400 мест, несомненно, порадуют жителей столичных новостроек Лошица и Сухарево.
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