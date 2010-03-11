Камнями и бутылками с зажигательной смесью забросали афинских полицейских демонстранты

Стражи порядка ответили слезоточивым газом.

Стычка произошла в районе Политехнического института, когда рядом проходили колонны людей, недовольных жесткими антикризисными мерами правительства. Власти были вынуждены на них пойти, чтобы хоть немного сократить многомиллиардные долги и бюджетный дефицит почти в 13% ВВП.

Сегодня в Греции проходит вторая за месяц всеобщая забастовка. Не работает общественный транспорт, парализовано железнодорожное, морское и воздушное сообщение. Закрыты банки, школы, университеты. Больницы принимают пациентов только в экстренных случаях.