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Камилу Идрису присвоят звание "Почетный профессор БГУ"

01 февраля 2007 09:32
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Звание "Почетный профессор БГУ" присвоят Гендиректору Всемирной организации интеллектуальной собственности Камилу Идрису.Этот почетный титул присуждается выдающимся ученым, общественным и политическим деятелям Беларуси и иностранных государств, за существенный вклад в образование, науку, экономику, культуру Беларуси. Напомним, Генеральный директор ВОИС находится в Беларуси с двухдневным визитом, который призван придать новый импульс сотрудничеству Беларуси с этой организацией в области интеллектуальной собственности, привлечь в республику техническую помощь и экспертов.
# общество

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