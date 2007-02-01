Камилу Идрису присвоят звание "Почетный профессор БГУ"

Звание "Почетный профессор БГУ" присвоят Гендиректору Всемирной организации интеллектуальной собственности Камилу Идрису.Этот почетный титул присуждается выдающимся ученым, общественным и политическим деятелям Беларуси и иностранных государств, за существенный вклад в образование, науку, экономику, культуру Беларуси. Напомним, Генеральный директор ВОИС находится в Беларуси с двухдневным визитом, который призван придать новый импульс сотрудничеству Беларуси с этой организацией в области интеллектуальной собственности, привлечь в республику техническую помощь и экспертов.