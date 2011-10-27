Прямой эфир

Каманда Міншчыны прыме ўдзел у Алімпіядзе школьнікаў Саюзнай дзяржавы

27 октября 2011 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Форум «Расія і Беларусь: гістарычнае і духоўнае агульнасць» пройдзе з 31 кастрычніка па 7 лістапада ў Гомелі.

Галоўная задача – знайсці лепшых знаўцаў гісторыі, рускай мовы і літаратуры. Вучні змогуць бліснуць не толькі сваімі ведамі, але знайсці новых сяброў. У творчым спаборніцтве паўдзельнічаюць больш за 20 каманд, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічная тэлебачанне».

У камандзе Міншчыны 6 эрудытаў. Сярод іх Кацярына Місюль з Вілейкі. Яна годна прайшла абласны адбор. Акрамя выдатных ведаў дзяўчына мае і літаратурны талант.

Кацярына Місюль, вучаніца ДУА «Сярэдняя школа № 3 Вілейкі»: 
Я люблю участвовать в конкурсах такого плана, усиленно к ним готовлюсь. Это не будет моим дебютом. Настроение боевое. Настроена на победу, потому что усиленно готовилась к конкурсу.

Алеся Ваўчкова, настаўніца ДУА «Сярэдняя школа № 3 Вілейкі»:
Проводится серьезная подготовка по русскому языку, по русской литературе, ведется работа по выразительному чтению, потому что Катя будет представлять нашу область на творческом конкурсе выразительного чтения, и, конечно, по истории.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября 2011 12:45

Как строился парк Горького в Минске

27 октября 2011 10:52

Почти половина взрослого населения США хранит дома огнестрельное оружие

27 октября 2011 06:37

БГУ будет готовить специалистов по социальной коммуникации, геодемографии и кризисной психологии