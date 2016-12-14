«Калядны кірмаш» откроется 14 декабря на Октябрьской площади

Новости Беларуси. До наступления 2017 года остаётся 17 дней. А на главных площадках города появляются новые красочные композиции.

Сугроб – одна из них.

Большой и красочный он напоминает минчанам о скором наступлении праздников. А вот около главной елки страны работы не завершаются.

Громадные цифры 2017, Дед Мороз и его Внучка, снеговики и биг-стенды

точно не останутся без внимания минчан и гостей столицы. Уже 15 декабря на площадке около Дворца республики свою работу начнет «Калядны кірмаш». 14 декабря здесь завершились последние приготовления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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