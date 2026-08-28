Калинковичи – на низком старте! Узнали, как там готовятся к областным «Дожинкам-2026»

Жатва в Беларуси на финишной прямой. Напомним, аграрии по всей стране должны завершить кампанию к 31 августа. Сейчас во многих регионах и хозяйствах работают по принципу толоки – помогая техникой и людьми тем, кто в этом нуждается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну а в региональных столицах предстоящего праздника урожая – городах, которые уже совсем скоро примут «Дожинки» – на низком старте. В Гомельской области это Калинковичи. До 1 сентября в райцентре планируют завершить основной объем работ по благоустройству.