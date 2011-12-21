Калинин: Стоимость квадратного метра при строительстве жилья с господдержкой в 2012 году составит Br3,6 млн.

По каждому вопросу избирателей, депутаты могут спросить с правительства. Все проблемы электората обсуждают открыто в Овальном зале.

Не станет ли недвижимость в спокойной и уютной Беларуси «лакомым куском» для состоятельных россиян, когда заработает ЕЭП? Доступностью жилья для белорусов обеспокоены депутаты.

Говоря о стоимости новостроек, в бурном диалоге парламентарии подняли вопрос денег, которые платят еще до закладки фундамента — на проектную документацию. На это зачастую уходит солидная сумма из кармана будущих новоселов.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы создаем два крупных холдинга. Один из них объединит строительные тресты в единую организацию. Второй — строительно-монтажные, специализированные организации.

Живой диалог представителей высшей законодательной и исполнительной власти длился два часа. Ведь жилищный вопрос, как признаются депутаты — самый обсуждаемый на встречах с избирателями.

Владимир Зданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Тема жилья была, есть и всегда будет актуальной. Я работаю уже три созыва и вижу, что эти вопросы всегда возникают у жителей Республики Беларусь.

Правительство заверило — финансирование строительства жилья с господдержкой в 2012 году сохранится. Новые условия льготного кредитования определят в ближайшее время. Стоимость квадратного метра квартир с господдержкой в будущем году по-прежнему будет в разы ниже рыночной.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Стоимость 1 кв.м. при строительстве жилья с господдержкой в 2012 году составит Br3,6 млн., без господдержки — в зависимости от спроса и предложения. В настоящее время стоимость квадратного метра коммерческого жилья колеблется от Br7 млн. до Br9 млн.

В Беларуси в следующем году построят свыше 4 миллионов квадратных метров жилья. Более половины — с господдержкой. Как утверждает правительство, стоимость новостроек 2012 года будут формировать в текущих ценах и она останется неизменной на весь период строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.