Калифорнийского поджигателя, погубившего тысячу домов, нашли в тюрьме

Американскому заключенному, отбывающему срок за кражу со взломом, предъявлены обвинения в поджоге, вызвавшем в 2003 году мощный лесной пожар и погубившем пять человек.

Тогда погибла почти тысяча домов, без крыши над головой остались сотни людей, а несколько пожилых людей в связи с пожаром умерли от инфаркта.

28-летнего Рикки Ли Фоулера обвинили в пяти убийствах, одном поджоге при отягчающих обстоятельствах и одном поджоге нежилого строения, пишет NEWSru.com. Впервые Фоулера допросили в связи с пожаром еще в 2004 году, однако тогда против него не нашлось достаточных улик. Расследование удалось продолжить лишь в феврале 2008 года, а за последние недели следствие собрало достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения.

По мнению прокуратуры, к поджогам был причастен и другой преступник, Мартин Вальдес, но он погиб еще в 2006 году. По словам свидетелей, перед пожаром 2003 года злоумышленники бросали из машины горящие предметы, поджигая сухую растительность. Пожар, возникший в результате в районе города Сан-Бернардино, распространился на 140 квадратных миль.

Прокуроры пока не решили, требовать ли смертной казни для Фоулера.