Какую роль в нашей жизни играют часы

О времени, в его вечном и непреходящем смысле, и физики, и лирики спорили во все времена. Впрочем, первым пока что так и не удалось изобрести машину времени. Вторые же продолжают утверждать – счастливые часов не наблюдают!

У певицы Ларисы Грибалевой на счету каждая секунда. С утра нужно отвезти детей в сад, успеть на репетиции и встречи, съездить на съемки и выступить на концерте. В погоне за временем нужно четко следовать графику иначе опоздаешь на целую жизнь.

– Часики протикают, и ты поймешь потом, что потерял большой кусок своей жизни, ничего при этом, не сделав, – считает певица Лариса Грибалева.

Как известно, часы с точностью показывают не только время, но и уровень респектабельности их владельца. Но мало кто знает, что по форме циферблата, можно легко определить и характер человека.

– Люди, которые носят часы треугольные, склонны к лидерству, носят часы квадратные – консерваторы, кто предпочитает часы круглые – люди коммуникабельные, часы необычных форм – это люди открытые всему новому, – пояснила психолог Диана Балыко.

Ответов на вопрос «почему некоторые носят часы на правой руке?» столько же, сколько и этих некоторых. Кто-то считает, что это стильно и характеризует человека нестандартного. Кто-то уповает на удобство или отдает дань кумирам.

– С точки зрения психологии носить часы на левой руке плохо. Есть такая система – глазодвигательные паттерны. Носить часы на левой руке и постоянно смотреть налево – с точки зрения психологии, уходить все время в прошлое, проживать прошлое и не контролировать свое время. Если ты носишь часы на правой руке, ты смотришь в будущее, в перспективу, у тебя создается впечатление контроля времени, успешности, позитивности и прогресса, – рассказала психолог Диана Балыко.

А этот девайс не поддается ни одному психологическому анализу. Как могут часы быть настолько точными? Самые достоверные куранты страны – эталонное белорусское время. Погрешность здесь, практически, равна нулю. За 300 лет стрелки отстанут всего лишь на секунду.

Эти часы заводятся так: гири подтягиваются наверх, одна и вторая, качнули маятник и они идут – это, как раз тот случай, когда время имеет значение. Такие часы, родом из 18 века, найдешь разве что в антикварном магазине. Например, часы с лондонским знаком отличия, за свою жизнь сменили дюжину хозяев. Вот и стоят теперь около десяти тысяч долларов.

Говоря о часах на городской ратуше уместнее спросить который век, нежели который час. Начиная с 1600 года, эти часы были главным городским ориентиром времени. И, несмотря на то, что этот символ магдебургского права перестраивался и реставрировался несколько раз, сегодня время вернулось на круги своя. Каждые 60 минут в течении 19 секунд одни куранты продвигают нашу история на час вперед, а другим стрелкам давно сверяют время не только столичные жители, но и телеканал СТВ.

Куранты главпочтамта именуют часами мира. Благодаря стрелкам и циферблату можно легко попасть в Прагу, в Ашхабад или Вашингтон! Часы на Почтамте – почти вечный механизм. За всю свою историю никогда не останавливались. Зато из-за чересчур громкого боя им пришлось замолчать. В 70-х в городе запретили заводские гудки и клаксоны автомобилей.

Сегодня жители города могут сверять время не только по часам на городской ратуше и электронным табло. Например, есть часы, которые Минску подарил японский город Сендай. Куранты имеют двойной циферблат, который показывает минское и сендайское время. «Часы дружбы» живут в Минске уже семь лет. Кстати, японский хронометр работает на солнечных батареях. И не смотря на кажущуюся миниатюрность, весит около ста килограммов!

Солнечные и песочные, механические и электронные все они отсчитывают секунды, минуты, недели и годы. И если вдуматься в смысл фразы «счастливые часов не наблюдают», понимаешь что дело вовсе не в часах.

– Вопрос счастья определяется, конечно, не какими-то внешними атрибутами. Часами, или их отсутствием. А определяется внутренним состоянием твоей души. Категория «счастья» гораздо более сложная вещь, нежели присутствие в твоей жизни часов или их отсутствие, – подытожила психолог Диана Балыко.