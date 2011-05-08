Какую помощь получают ветераны в Минске от властей?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Адоньев, председатель Минского городского совета ветеранов.

В Минске проживает около 10 тысяч ветеранов и людей, пострадавших во время Великой Отечественной войны. Все они получают доплаты к пенсии. Какие еще льготы имеют фронтовики?

Анатолий Адоньев:

Ветераны имеют право бесплатно стричься в парикмахерских, посещать бани. Выделяются средства, чтобы в День Победы связаться с товарищами по телефону, причем не только внутри республики, но и по международной связи.

К тому же, оказывается социальная поддержка. Это услуги, которыми часть ветеранов пользуется бесплатно, а часть — за минимальную плату. Это социальное такси, помощь сиделки, которая может придти и оказать помощь, вплоть до закупки продуктов. Можно бесплатно отдать белье в стирку (не всем категориям ветеранов, но подавляющему большинству).

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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