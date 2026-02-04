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Какую одежду выбирают минчане этой морозной зимой? Опрос

04 февраля 2026 13:06
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Какую одежду выбирают минчане этой морозной зимой? Опрос -1

Я люблю кино, вдохновляюсь в кино. Мой образ базовый. Здесь акцентные детали. Я сама просто стилист и продюсер. Верхняя одежда – это принт какой-нибудь леопардовый или зебра. Питон я люблю и какие-то необычные аксессуары. Добавляю меховой шарф. 

Какую одежду выбирают минчане этой морозной зимой? Опрос -3

Бомбер надел специально персикового цвета. Выделяться хотелось бы. Плюс такая зима суперсуровая. Я всю жизнь в спорте. Если летом, то олдмани. Джинсы-бананы, широкие штаны. Аксессуары, часы, браслеты, если есть возможность, кольца какие-нибудь интересные. 

Какую одежду выбирают минчане этой морозной зимой? Опрос -5

Я просто очень давно хотела найти какую-то шубу, которая была бы, скажем так, не как на каждом третьем. В принципе, мне очень нравятся пятнистые принты. Мои любимые персонажи из мультфильмов так одеваются, все в этом духе. 

Подробности в видео

# Мода # Мода в Беларуси # Опрос # Опрос минчан # Уличная мода

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