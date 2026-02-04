Какую одежду выбирают минчане этой морозной зимой? Опрос

Я люблю кино, вдохновляюсь в кино. Мой образ базовый. Здесь акцентные детали. Я сама просто стилист и продюсер. Верхняя одежда – это принт какой-нибудь леопардовый или зебра. Питон я люблю и какие-то необычные аксессуары. Добавляю меховой шарф.

Бомбер надел специально персикового цвета. Выделяться хотелось бы. Плюс такая зима суперсуровая. Я всю жизнь в спорте. Если летом, то олдмани. Джинсы-бананы, широкие штаны. Аксессуары, часы, браслеты, если есть возможность, кольца какие-нибудь интересные.