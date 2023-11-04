Какой вклад внёс шляхетский род Горватов в развитие Полесья – побывали в Липове

Отправляемся в Липов. Этот агрогородок в Калинковичском районе, что вишенка для любителей старины. Посреди золотого парка сохранился дворец Горватов. Древний шляхетский род по разным версиям имеет венгерско-хорватские корни. Они были крупными землевладельцами Полесья. И с XVIII века заправляли жизнью в здешнем имении.

Наталья Клименкова, учитель истории Липовской средней школы: Был управляющий, который управлял всем этим парком. Оно приносило колоссальный доход. Выращивали картошку, свеклу, пшеницу. Практически все местное сырье перерабатывалось на месте. Вот этот вот кирпич, который они изготавливали, из него строили этот дворец. Завезли около 50 видов разных деревьев, кустарников, цветущей травы – те, которые очень редко встречаются у нас в Беларуси: черная береза, канадский клен.

Много повидала на своем веку «липовская жемчужина». В революцию здесь были органы самоуправления, в военные годы – полицейский гарнизон. Когда партизаны выбивали врагов, случился пожар, после которого уцелела только центральная часть дворца. В 1960-е годы фасад восстановили, но изменили. К слову, балкон оригинальный – свидетель эпохи.

Был здесь и свой зимний сад, а сейчас здесь находится экспериментальная база «Липово», которая поддерживает красоту парка и былого дворца.