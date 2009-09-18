Какой срок можно получить за грибы

В Минском районе задержаны молодые «грибники».

6 парней и одна девушка собирали на болоте грибы, которые считаются галлюциногенными. Они содержат наркотическое вещество псилоцебин, которое вызывает не только галлюцинации, но может привести к смертельному исходу.

Как пояснили горе-грибники, о свойстве грибов узнали от знакомых и в интернете.

- Сейчас они объясняют, что раньше никогда ничего не употребляли, сюда приехали в первый раз - узнать эффект, попробовать, что это такое. Мы будем выяснять, действительно ли они раньше не привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков, - сообщил Дмитрий Воронец, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского района.

Грибы отправлены на экспертизу. Если они действительно наркотические – следствию предстоит установить, с какой целью их собирали. Законодательством предусмотрено наказание за сбор подобных грибов для личного употребления – лишение свободы от 3 до 5 лет, с целью сбыта - от 8 до 13.