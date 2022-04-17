Какой обряд принято проводить с самой красивой девушкой деревни и когда на водоёме можно увидеть русалку?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 17 апреля – Ольховые смотрины, день Осипа. Если на Осипа восход был золотисто-розовый, это сулило прекрасную погоду, рассказали в программе «Плюс-минус».

18 апреля – Федулов день, Федора Ветреница. Если на околице в этот день слышимость звука была отчетливая – к предстоящему ветреному ненастью. День безветренный и теплый – ночь прохладной будет.

19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. По погоде на Евтихия и Ерему судили об урожае овощей, яровых хлебов, а также клевера. Заметили: если на Евтихия безветренно, то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный – колосья хлебные собьет.