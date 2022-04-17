Какой обряд принято проводить с самой красивой девушкой деревни и когда на водоёме можно увидеть русалку?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 17 апреля – Ольховые смотрины, день Осипа. Если на Осипа восход был золотисто-розовый, это сулило прекрасную погоду, рассказали в программе «Плюс-минус».
18 апреля – Федулов день, Федора Ветреница. Если на околице в этот день слышимость звука была отчетливая – к предстоящему ветреному ненастью. День безветренный и теплый – ночь прохладной будет.
19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. По погоде на Евтихия и Ерему судили об урожае овощей, яровых хлебов, а также клевера. Заметили: если на Евтихия безветренно, то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный – колосья хлебные собьет.
20 апреля – Акулинин день. В этот день, почувствовав солнышко и тепло, просыпаются и поднимаются на поверхность водоемов русалки. В старину селянки, чтобы задобрить водных дев, выкладывали на берегу красивые платья и холсты. Сильный дождь на Акулину предвещал плохой сбор яровых и урожай ягод калины.
21 апреля – Вадим Ключник. В этот день отовсюду к подземной водице спешил народ, чтобы почистить ее и отомкнуть пути весенние. Короткие и ранние сумерки с красноватой луной сулили грозовой теплый день.
22 апреля – Лельник, Красная горка. На возвышенности и по центру горки ставили деревянную скамью, на которую просили посредине сесть Лялю – наиболее красивую девушку селения. Водили вокруг нее хороводы с обрядовыми песнями, а девушка Ляля надевала всем венки. Восход солнца с белесыми бликами ознаменовал предстоящий сухой день.
23 апреля – Терентий Маревный. Терентий Маревный указывал на важные приметы для предстоящей пахоты. Если солнце с востока и да заката было окружено маревом (туманом), то лето должно быть хлебородное.
Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля.