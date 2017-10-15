Какое здание в Минске похоже на Парфенон: историю в форме квестов по столице учат лицеисты

Немецкий поэт и просветитель Иоганн Гёте заметил: «Лучшее, что даёт нам история – это возбуждаемый ею энтузиазм». Однако, разжечь энтузиазм в глазах современных школьников совсем непросто.

И это подтвердит любой учитель. Мультимедийные технологии балуют зрелищностью, так что у печатного слова в громоздких учебниках остаётся совсем мало шансов привлечь внимание детей и подростков. Заметив это, учитель истории лицея №2 Дмитрий Дрожжа решил включить креатив в методику преподавания и устроил для ребят настоящий квест в городе.



Дмитрий Дрожжа, учитель истории ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Поскольку Минск отмечает в этом году свой юбилей – 950 лет со дня основания, соответственно, этот квест посвящен юбилею Минска. В этот раз я решил его назвать «Объекты-близнецы», потому что в Минске есть здания, скульптуры, объекты городского быта, которые имеют аналоги где-то в мире. Сегодня мы с вами проведём квест по этой теме для того, чтобы познакомиться, что же такого похожего и интересного есть в Минске, в том числе, и в других странах мира. Поэтому ваша задача: сейчас вы получаете этот пакет с 5 заданиями.

В каждом задании есть фотография объекта, который находится где-то в другой стране мира.

В фотографии есть подсказки.



Ваша задача – взять это задание, расшифровать, что это за объект, потом вы нас проводите к этим объектам, мы сделаем селфи и квест будет считаться выполненным.

Такого поворота десятиклассники не ожидали. Одно дело – пролистать обозначенный параграф в учебнике и наспех выполнить контрольный тест, а совсем другое – найти реального двойника Парфенона в пространстве родного города. Дмитрий Алексеевич придумал и стал практиковать интерактивные задания для своих учеников ещё пять лет назад. Благо, архитектура Минска, хоть и сравнительно молода в масштабе истории, но насыщена множеством любопытных отсылок к прошлому и к шедеврам зодчества других стран.



А поиск исторических параллелей через квест даёт возможность участникам почувствовать себя настоящими кладоискателями от науки.

Дмитрий Дрожжа, учитель истории ГУО «Лицей №2 г. Минска»: Первоначально для ребят было большой неожиданностью, что им необходимо расшифровывать какие-то задания, ехать в город в выходной, что-то искать, фотографироваться на фоне, а потом ещё представлять результат своего исследования. Для них это было необычно, но, сделав это один раз, им стало интересно. Потому что – совершенно другая форма усвоения знаний. Мы усваиваем их на практике. На примере своего родного города. Ну вот, мы с вами дошли к первому объекту. Сейчас это театральные кассы, а когда-то про этот домик существовала легенда о том что одному архитектору богатый человек заказал усадьбу. В итоге, когда усадьба была готова, человек не расплатился.



В знак мести архитектор строит точную копию этой усадьбы и в ней размещается общественный туалет. Оказалось, что это история не только Минска, а разных городов мира. В том числе, в Санкт-Петербурге есть тоже похожая легенда, похожие действующие лица и похожее здание, которое тоже, якобы, было построено в знак мести за то, что не заплатили за выполненную работу. А сейчас здесь находятся театральные кассы.

Не уникальной оказалась и другая достопримечательность Минска – скульптура «Мальчик с лебедем», которая украшает самый старый фонтан столицы.

В 1874 году, на пересечении нынешних улиц Энгельса, Карла Маркса, Красноармейской и проспекта Независимости, в честь запуска водопровода, был установлен фонтан с чистой артезианской водой. В центре конструкции застыла фигура мальчика, играющего с важной птицей. Как выяснилось позже, аналогичных фонтанов в мире – более двухсот, а минская реплика, что в Александрийском сквере, была построена по мотивам работы немецкого скульптора Клиде. Объект-близнец находится в городе Гливице.





Дмитрий Дрожжа, учитель истории ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Преподаю я уже больше 15 лет. Со временем я стал понимать, что пока ты не придумаешь что-то новое, не переработаешь материал по-новому, интересно не станет ребятам. Моя главная специфика в том, что полностью перенять какую-то технологию мне не интересно, потому что это не буду я, как педагог. А придумать что-то своё и так, чтобы это ещё и нравилось ребятам – это то, к чему, я думаю, должен стремиться каждый учитель в школе.

Увидеть, потрогать, найти – вот что такое интерактивное знание.

Не каждый минчанин, прогуливающийся по Октябрьской площади, в очертаниях Дворца культуры профсоюзов узнает копию легендарного Парфенона.



Лицеистам это удалось. Главный храм древних Афин, построенный почти 2,5 тысячи лет назад, в 50-ых годах прошлого века вдохновил советского архитектора Ершова на проект величественного здания с колоннами, театром на 850 мест и торжественными залами.

Неподалёку, на проспекте Независимости, нашлось место и для копии европейского дворца.

Для того чтобы признать в здании почтамта близнеца шедевра барокко 18 века, нужно либо побывать в Италии, либо прилежно учить историю.





Дмитрий Дрожжа, учитель истории ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Вы нашли все 5 объектов. Вы большие молодцы! Мы сегодня прогулялись по центральным улицам Минска, а отметки мы обсудим с вами на уроке

В английском языке распространён термин «edutament», который означает «образование через игру».

Методика учителя Дмитрия Дрожжи – «контрольные работы через квесты» – себя оправдывает: лицеисты остаются в восторге от заданий на свежем воздухе. Похоже, Клио – богиня истории – любила пешие прогулки.

Роман Нехвядович, учащийся 10 класса ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Мне очень понравился этот квест. Очень интересно в такой игровой форме узнавать что-то новое о родном городе.



Полина Синкевич, учащаяся 10 класса ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Ходили по Минску, смотрели на эти здания. Мне кажется, я видела их тысячу раз, но сейчас замечаю какие-то новые элементы, что-то совершенно другое, чем когда смотришь на это в учебнике по истории. Это намного интереснее, чем просто сидеть на парах, слушать лекцию и всматриваться в картинки.

Ты видишь это своими глазами, и впечатления остаются в сердце надолго.





Дмитрий Дрожжа, учитель истории ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Я хочу, чтобы, изучая историю, ребята понимали, что это не просто текст какой-то, написанный в книжке, в учебнике, в летописи, в документе историческом. Это то, что нас окружает.