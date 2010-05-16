Какое будущее у минских парков?

Игорь Кушнеревич: В этом году сдан в эксплуатацию парк Челюскинцев.
В парке в Уручье-6 в этом году будет создана новая детская площадка, вмонтировано новое оборудование. Небольшие детские площадки появятся в этом году в двух зонах отдыха — на Цнянском водохранилище и на водохранилище Дрозды.
Екатерина Забенько: Когда закончатся строительные работы в Лошицком парке и Севастопольском сквере?
Игорь Кушнеревич: В Севастопольском сквере реконструкция затянулась только потому, что там будет проходить новое транспортное кольцо и там ведется обсуждение с жителями микрорайона, дабы не было жалоб и всем было удобно.
Лошицкий парк будет сдан в июле этого года, куда, кстати, переедет станция защиты растений. Реконструкция всего парка закончится к декабрю, хотя по проектно-сметной документации реконструкция этой зоны должна закончиться в третьем квартале 2011 года.