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Какое будущее у минских парков?

16 мая 2010 13:03
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На вопросы ведущей программы «Большой город» Екатерины Забенько отвечает Игорь Кушнеревич, генеральный директор предприятия УП «Минскзеленстрой.

Игорь Кушнеревич: В этом году сдан в эксплуатацию парк Челюскинцев.

В парке в Уручье-6 в этом году будет создана новая детская площадка, вмонтировано новое оборудование. Небольшие детские площадки появятся в этом году в двух зонах отдыха — на Цнянском водохранилище и на водохранилище Дрозды.

Екатерина Забенько: Когда закончатся строительные работы в Лошицком парке и Севастопольском сквере?

Игорь Кушнеревич: В Севастопольском сквере реконструкция затянулась только потому, что там будет проходить новое транспортное кольцо и там ведется обсуждение с жителями микрорайона, дабы не было жалоб и всем было удобно.

Лошицкий парк будет сдан в июле этого года, куда, кстати, переедет станция защиты растений. Реконструкция всего парка закончится к декабрю, хотя по проектно-сметной документации реконструкция этой зоны должна закончиться в третьем квартале 2011 года.

# общество

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