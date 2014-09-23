Прямой эфир

Какими уникальными технологиями удивит третья линия минского метро?

23 сентября 2014 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ноу-хау в минской подземке. В минском метро появятся бесшумные электропути. Такое новшество опробуют на новой - третьей линии метро. Кроме того, по краям так называемой «мягкой дороги»  установят защитные барьеры, которые значительно снизят количество несчастных случаев.

Напомним, строительство третьей ветки  уже началось, первые станции планируют ввести в строй к 2017 году. Какими еще уникальными технологиями будет удивлять столичная подземка? 

За плечами Алексея Терехова строительство стразу нескольких метрополитенов в разных уголках бывшего Союза.  Когда-то он лично принимал участие в проектировке первых линий в Баку и Харькове. В 1977 вернулся на родину, в тот самый год, когда в Минске рядом с парком Челюскинцев заложили первую сваю. Сегодня столичную подземку Алексей Семенович величает, не иначе, как подземным «царством». Да и как относиться к тому, что, в буквальном смысле, строилось его руками.

Алексей Терехов, заместитель главного инженера института «Минскметропроект»:
Мы, естественно, к нему относимся как к своему детищу и считаем, что наш метрополитен более функционален, удобен, прост. Наверное, он более дешевый, чем многие метрополитены.   

И вот теперь уже третья линия минского метрополитена. Признается, новая ветка удивит уникальными технологиями. Например, пути в современном метро будут без шпал. 

Алексей Терехов:
Во-первых, освободится от дерева, во-вторых, снизиться шум и вибрация. Сейчас на минском метрополитене созданы опытные участки.   

Еще одно функциональные нововведение — специальные барьеры по краям платформ, которые значительно снизят вероятность несчастных случаев. Кроме того, на  станциях новой линии будет установлена усиленная система пожарной безопасности.

Вероника Кондратюк, СТВ:
В сторону от вокзала до улицы Аэродромной. Третья линия метро, как говорится, еще раз «перережет» центр города под землей. Но будет гораздо глубже первой и второй веток. Чтобы станции не рухнули под тяжестью земли, в строительстве будут применяться новейшие конструкции и щиты. Не рыцарские, конечно, куда более массивные и объемные. Они позволят бурить туннели на значительной глубине. 

Возрождают сегодня и традиции. Вернуться решили к уже знакомой  технологии белорусского метростроения. Использование так называемой «стены в грунте» позволит уменьшить деформацию наземных зданий.

Алексей Долбинов, ведущий инженер ОАО «Минскметропроект»:
Не нужно такое количество металлических балок для крепления котлована, а можно применять отечественные материалы, цемент и арматуру. Она будет дешевле.     

Минское метро — не только быстрый способ передвижения, но уникальный архитектурный проект.  Так, платформа на новых станциях метро станет значительно шире. Вместо знакомых эскалаторов спускать пассажиров в подземку  будут современные движущие дорожки так называемые траваллаторы.  Удивит новая линия и оригинальным дизайном. Особое внимание архитекторы уделят светодиодному освещению, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Минское метро

Другие новости рубрики

Все новости
Соцопрос в Украине: более 60% украинцев положительно относятся к Президенту Беларуси
23 сентября 2014 17:57

Соцопрос в Украине: более 60% украинцев положительно относятся к Президенту Беларуси

Самый массовый в истории марш против загрязнения окружающей среды прошел на улицах Нью-Йорка
23 сентября 2014 17:48

Самый массовый в истории марш против загрязнения окружающей среды прошел на улицах Нью-Йорка

Все Министерства и ведомства Беларуси до 1 октября должны отчитаться о готовности к отопительному сезону
23 сентября 2014 13:32

Все Министерства и ведомства Беларуси до 1 октября должны отчитаться о готовности к отопительному сезону