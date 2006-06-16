Каким быть общему среднему образованию?

Доработанный проект закона <Об общем среднем образовании> повторно рассмотрен в Совете Республики Национального собрания. Ранее, 30 мая, исходный вариант законопроекта был отклонен в связи с необходимостью уточнения ряда юридических формулировок, хотя по принципиальным положениям он не вызвал возражений сенаторов.

Напомним, что проект закона "Об общем среднем образовании" закрепляет обязательное 10-летнее и 12-летнее общее среднее образование. В соответствии с его нормами прием в школу будет проводиться не ранее, чем с шести лет. Законопроект определяет количество и продолжительность каникул школьников, их сокращение не планируется.

По предложению депутатов в законопроекте заложена норма о максимальной наполняемости классов. Количество детей в одном классе не должно превышать 25 человек (не более 20 - в гимназиях и лицеях).