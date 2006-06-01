Каким быть национальному учебнику?

Хороший, качественный и продуманный до мелочей учебник ничто не заменит: ни лекции, ни семинары, ни практические занятия, но при этом он должен соответствовать всем требованиям 21 века.

Об это заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец. А как сделать учебную литературу интересной и информационно-насыщенной - решали 31 мая на выставке <Национальный учебник>.

Выставка - семинар <Национальный учебник> обычно проходит в начале учебного года. Но на этот раз издатели и авторы учебников решили изменить традиции. Летние каникулы, считают они, только для школьников и студентов. Это время преподаватели могут использовать для написания новых учебников. Национальный учебник должен быть информационно насыщенным, но не перегруженным. Он должен содержать и теоретические знания, и практические задания.

Особые требования - к издателям учебника: бумага должна быть качественной, а иллюстрации понятными и красочными.

Еще одно направление, которое требует доработок - издание учебников на электронных носителях. В век прогресса отставать нельзя, и белорусские учебники должны быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Большое внимание будет уделено изданию учебников на английском языке. Иностранных студентов с каждым годом в республике становиться больше, а в библиотеках некоторых вузов есть литература, которой практически не пользуются.

Опыт у белорусских создателей учебной литературы есть, поддержка государства - тоже. А значит национальному учебнику быть!