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Каким быть национальному учебнику?

01 июня 2006 07:58
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Хороший, качественный и продуманный до мелочей учебник ничто не заменит: ни лекции, ни семинары, ни практические занятия, но при этом он должен соответствовать всем требованиям 21 века.

Об это заявил    заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец. А как сделать учебную литературу интересной и информационно-насыщенной  - решали 31 мая на выставке <Национальный учебник>.

Выставка - семинар <Национальный учебник> обычно  проходит  в начале учебного года. Но на этот раз  издатели и  авторы учебников решили  изменить традиции. Летние каникулы, считают они, только для школьников и студентов.  Это время преподаватели могут использовать для написания новых учебников. Национальный учебник должен быть информационно насыщенным, но не перегруженным. Он должен содержать и теоретические знания, и практические  задания.

Особые  требования  -  к издателям учебника: бумага должна быть качественной, а иллюстрации понятными и  красочными.

Еще одно направление, которое требует доработок - издание учебников на  электронных носителях. В век  прогресса отставать нельзя, и белорусские учебники должны быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Большое внимание будет уделено изданию учебников на английском языке. Иностранных студентов с каждым годом в  республике становиться больше, а в библиотеках некоторых вузов  есть литература, которой практически не пользуются. 

Опыт у белорусских создателей учебной литературы есть, поддержка  государства - тоже.  А значит  национальному  учебнику  быть!

# общество

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