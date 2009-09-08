Каким был Минск 8 сентября

Полжизни машинист, полжизни пассажир.

Полжизни машинист, полжизни пассажир



14 лет–стук колёс, мелькание станций и темнота туннелей. Жизнь по кругу: семь часов в сутки под землёй и уже заезженный маршрут. В этой кабинке машинист номер один в столице - Тадеуш Олехнович - с каждой кнопкой на «ты». И когда рейс расписан по секундам, у него есть всего мгновение, чтобы выбрать – тормоз или разгон.

Его голос на линии «Институт культуры» - «Уручье» слышат чаще, чем автотекст информатора. Со своими пассажирами Тадеуш Иосифович привык общаться лично.

С электросоставом один на один машинист остаётся разве что в электродепо. После смены - проверочный рейд и технический тест-контроль. Тадеуш Иосифович признаётся: ещё не все усвоили, где же всё-таки «не прислоняться» и для чего «держаться за поручень».

И вот - любимое мгновение: всё та же скорость, всё тот же путь, но только он уже - не в голове вагона. Так и живёт Тадеуш Олехнович: полжизни машинист, полжизни пассажир.

Жителей Фрунзенского района ожидает много приятных сюрпризов

В день города это место превратится не только в подиум для моделей и спортивную площадку, но даже и в ЗАГС. Сразу 12 мини-сцен будет работать в парке 60-летия Октября. Изюминкой праздничных площадок станут выставки изделий из ткани, глины и лозы. На произведения народных умельцев можно будет не только полюбоваться, но и что называется «приложить руки». Вылепить горшок и соткать рушник здесь научат быстро.

Лето на Немиге нежданно кончилось

Неизбежность осенней поры можно почувствовать, глядя на это дерево. Пока на одних каштанах листья только начинают желтеть, это чудо-деревце уже успело избавиться от зелёного наряда. На оголённые ветки невольно обращают внимание водители. А вот для художников и фотографов здесь открывается широкое поле деятельности. Оригинальная модель никуда не убежит.



В День города после фейерверка зрители смогут попасть домой на общественном транспорте.

Дополнительные автобусы будут ждать пассажиров в нескольких точках на проспекте Машерова, в том числе возле стелы «Минск – город герой», улицах Богдановича и Немиге. В метро поезда будут ходить каждые 3 минуты – а в депо будут дежурить резервные составы.

Из Малиновки в центр экспрессом

С завтрашнего дня в столице открывается новый автобусный маршрут № 542-Э «Малиновка-4» - Комаровский рынок». Он поможет быстрее добраться на работу или домой по будним дням в часы пик.

График движения: «Малиновка-4» по улицам Слободской, Космонавтов, проспекту Дзержинского, улицам Семашко, Железнодорожной, Уманской, проспекту Дзержинского, улицам Немиге, Богдановича, В. Хоружей, Куйбышева. Обратно - по улицам Куйбышева, Я. Купалы, М. Богдановича, Немиге, проспекту Дзержинского, улицам Уманской, Железнодорожной, Семашко, проспекту Дзержинского, улицам Космонавтов, Слободской.

Больше 300 семей принимали сегодня неожиданных гостей

Представители Мингорисполкома и районных администраций отправились проведать нерадивых родителей. Управление города проверило, как обстоят дела в 300 неблагополучных семьях.

В этом году 15 родителей восстановлены в своих правах – таким семьям руководство пообещало помощь и поддержку. Тех же, кто так и не исправился, взяли под личный контроль.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1926-ом году в саду около Виленского рынка рабочая молодежь установила памятник революционеру Карлу Либкнехту. 31 год назад в кинотеатре «Мир» открылся первый в Беларуси стереоскопический кинозал.

А ровно 16 лет назад Минский пединститут преобразован в Белорусский государственный педагогический университет.

ОПРОС

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам, в нашем традиционном опросе.