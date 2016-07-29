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Каких минские улицы лучше объезжать в августе?

29 июля 2016 18:37
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Новости Беларуси. В связи с проведением дорожных работ до 5 августа будет затруднено движение  на улице Янки Мавра, 49.

А на Карла Либнехта, 67 будет идти ремонт газопровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Копыльская-Старобинская вплоть до  30 августа ведется устройство сети водопровода.

Так, проблемным участком до конца августа будет улица Лукьяновича. Там укладывают асфальтобетонное покрытие.

А на Есенина, 16 производят раскопки теплотрассы, которые, как планируется, завершатся 10 августа. 

Дорожные службы и Госавтоинспекция, просит водителей корректировать график своего движения с учетом этой информации.

# общество # Автодороги Беларуси

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