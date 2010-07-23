Какие требования предъявляются к качеству песка на детских площадках?

В гостях у программы «Большой город» заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Петр Авмросьев.

Екатерина Забенько: Одна наша телезрительница интересуется: «На дворовую площадку привезли песок — с примесями гравия и мелких камней. К тому же, этот песок очень плохо отмывается от одежды». Предъявляются ли требования к качеству песка, который завозится на детские площадки?

Петр Авмросьев: Санитарные правила регламентируют качество песка на игровых площадках в детских дошкольных учреждениях. Специальных требований для песка, который находится на дворовых площадках, нет. Однако в Минске только один поставщик песка имеет сертификат на проведение строительных работ. Песок, который добывается из карьеров для детских площадках, проверяется и сертифицируется на безопасность в отношении радионуклидов и солей тяжелых металлов. Вместе с тем, по структуре таких требований нет.

Для песочниц, как правило, стараются использовать самый мелкий песок — диаметром до 1,5 мм. Но в этом песке могут попадаться и камешки. К тому же, допустима примесь глин, которая может прилипать к одежде (этой проблемой обеспокоена наша телезрительница). За качество песка, который привозится на дворовую площадку, несет ответственность и ЖЭС, который заказал и привез этот песок.