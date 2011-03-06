Какие требования к абитуриенту, который хочет поступить в белорусский милицейский ВУЗ?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

У нас уже идет не подбор, а отбор молодых людей, которые стремятся попасть к нам на службу. Причем этот отбор очень строгий, начиная с отбора руководителей кадровых аппаратов.

Каждого абитуриента, который хочет поступить в какой-либо белорусский милицейский ВУЗ, должен порекомендовать участковый инспектор, инспектор ИДН. Тем самым он берет на себя ответственность за того или иного молодого человека или девушку, которые пытаются поступить в ВУЗ.

Абитуриент проходит медицинскую комиссию. У него должна быть первая группа годности. К тому же, он должен пройти психологический отбор и сдать экзамены. Большое внимание уделяется и физической подготовке абитуриента.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся работы минской милиции, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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