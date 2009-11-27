Какие товары можно вернуть в магазин?

Покупателю разрешается возвратить или обменять не любой товар, а лишь тот, который не указан в перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату.

Согласно статье 28 Закона Республики Беларусь “О защите прав потребителей” от 9 января 2002 года № 90-З покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не установлен продавцом, возвратить товар надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

Возврат или обмен товара возможен в месте его приобретения или в иных местах, определенных продавцом. Но это касается только некоторых групп непродовольственных товаров, а пищевые продукты надлежащего качества обмену и возврату не подлежат.



Покупателю следует знать, что требование об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению только в том случае, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.



При возврате покупателем товара надлежащего качества его требование о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит удовлетворению продавцом незамедлительно. Если сразу вернуть покупателю уплаченные за товар деньги невозможно, то определен максимальный срок для удовлетворения этого требования. Этот срок не может превышать семи дней. А за нарушение указанного срока для продавца установлены штрафные санкции. Ему придется уплатить покупателю неустойку в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки возврата денег.



Однако покупателю разрешается возвратить или обменять не любой товар, а лишь тот, который не указан в перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Такой перечень в новой редакции утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2009 года № 26. Так, обмену и возврату не подлежат все метражные товары, в том числе ковровые изделия, белье нательное, чулочно-носочные изделия, изделия из драгоценных металлов, мебельные гарнитуры, парфюмерно-косметические товары, игрушки, товары бытовой химии, печатные издания, предметы личной гигиены, лекарственные средства, живые цветы и некоторые другие непродовольственные товары.

Следует помнить, что не подлежат обмену и возврату также товары, имеющие гарантийный срок, если в техническом паспорте или заменяющем его документе имеется отметка о дате продажи, пишет «НГ».

