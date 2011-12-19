Какие товары можно купить в Беларуси с минимальной торговой надбавкой с 19 декабря?

Новости Беларуси. Государство и ранее сдерживало цены на определенную группу товаров. Сейчас же этот перечень увеличился практически вдвое.

В предновогодней лихорадке, когда цены во многих торговых точках взлетают, новость о снижении торговых надбавок пришлась кстати. Тем более что товаров, надбавки на которые теперь контролирует государство и не дает их увеличивать, стало больше почти в два раза.

Жители Минска:

Это очень хороший шаг. Если он будет в действии, то будет прекрасно.

Можно купить побольше всего.

Надеемся, что это тенденция, а не только к Новому году.

Под предельно низкие надбавки попала почти вся группа социально значимых товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Корюкина, главный специалист отдела управления ценовой и антимонопольной политики Мингорисполкома:

Надбавка – 20%. А была 22%.

Контроль взяла на себя местная власть и Минэкономики. В Минске, к примеру, это будут мониторинги. Работа идет с поставщиками – чтобы они за счет своих издержек снижали цены отпускные. И потом и сами продавцы эти цены не взвинчивали в рознице.

Анастасия Корюкина, главный специалист отдела управления ценовой и антимонопольной политики Мингорисполкома:

Раньше надбавка была 30%, а сейчас – 24%. Произошло снижение на 6%. Это по макаронам. То же самое и по крупе.

Что касается мяса кур (бройлеры и полуфабрикаты из них), то здесь снижение надбавки на 2%.



Кроме хлеба, мяса, сахара, яиц, молочных продуктов список пополнили вареные колбасы, субпродукты, пельмени, фарши, сыры, рыба, соль, овсяные хлопья, кофе и чай. Более того, в Минске власть дополнила список товарами для детей – отдельными видами детского питания, кроватками, колясками, а также чулочно-носочными изделиями, мылом и даже услугами по ремонту обуви. И этим все не ограничилось.

Сергей Митянский, начальник управления ценовой и антимонопольной политики Мингорисполкома:

Горисполком теперь будет регулировать цены на огурцы, помидоры, яблоки, бананы и апельсины. И мы установили максимальную торговую надбавку в пределах 20%. Также чулочно-носочные изделия включены в перечень регулируемых товаров и синтетические моющие средства.



Тем временем некоторые торговые сети решили и сами дополнительно поддержать население, особенно перед новогодними праздниками. Так, в Витебске формируют наборы продуктов со скидкой для малообеспеченных граждан. А ветераны на покупку продуктов получают дисконтные карты с 3-процентной скидкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Тухфатуллина, начальник управления торговли Витебского облпотребсоюза:

Мы формируем социальные пакеты – наборы продуктов из 7-8 наименований, скидки на которые достигают 10%.

Жители Витебска:

Скидки, по-моему, – это всегда хорошо.

Надо, чтобы было всегда так.

Я закупаю очень много товара, особенно перед Новым годом. Я довольна.