Какие тайны хранит кличевский лес? Школьники погрузились в быт «партизанского города»

Тысячи белорусских городов и деревень стали свидетелями страшных событий Великой Отечественной войны. Кличевский район в те годы был центром одного из крупнейших партизанских движений в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта земля стала символом сопротивления, где действовали десятки партизанских отрядов. С октября 41-го по март 42-го им удалось разгромить более 80 вражеских гарнизонов и полицейских участков.