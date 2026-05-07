Какие тайны хранит кличевский лес? Школьники погрузились в быт «партизанского города»
Тысячи белорусских городов и деревень стали свидетелями страшных событий Великой Отечественной войны. Кличевский район в те годы был центром одного из крупнейших партизанских движений в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта земля стала символом сопротивления, где действовали десятки партизанских отрядов. С октября 41-го по март 42-го им удалось разгромить более 80 вражеских гарнизонов и полицейских участков.
Этот подвиг забыть невозможно. О силе духа Кличевских партизан – Юлия Мычка.
Обычный лес Кличевского района хранит тайну. Под зеленым мхом и травой не сразу угадываются крыши землянок. Оккупанты обходили эти края стороной, называя их невидимым фронтом. Здесь раскинулась самая большая партизанская зона. Это был настоящий «лесной город»: 18 тысяч бойцов, своя медчасть и даже скрытый аэродром. Сюда, прорываясь сквозь линию фронта, садились самолеты с Большой земли, доставляя бесценные грузы с медикаментами и боеприпасами и забирая тяжелораненых в тыл.
Партизанская деревня – ключевая точка маршрута «Чтобы помнили». 200 школьников из Могилева приехали сюда, чтобы буквально прикоснуться к истории. Детально воссозданные блиндажи и землянки переносят гостей на 80 лет назад. Эффект погружения создают реконструкторы. На каждой локации они представляют короткие, но выразительные зарисовки из партизанского быта. Все, от формы до текстов частушек, восстановлено по архивным документам местного музея.
Накануне 9 Мая по всей Беларуси проходят встречи с ветеранами. Читайте здесь.
Тамара Островская, заведующая методическим отделом филиала Кличевского районного Дома культуры:
Серьезная тема. И когда ребята приходят сюда, у них совершенно другие глаза, у них совершенно другое отношение. Они здесь, в этой обстановке.
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