Какие сюрпризы готовят торговые организации Минской области участникам и гостям «Дожинок-2011»

К празднику урожая готовятся не только виновники торжества, но и те, кто по долгу службы будет создавать праздничное настроение. Торговые организации Минской области уже провели генеральную репетицию по организации ярмарок и кафе под открытым небом. В Молодечно будет создано около 50 павильонов.

Желающим попутешествовать во времени добро пожаловать на «Дожинки». Кухня разных эпох истории Беларуси будет представлена на юбилейном празднике урожая. Одну из центральных улиц Молодечно займет около 50 павильонов. Ассортимент блюд определен, меню утверждено. Места хватит всем. Одновременно за столы смогут сесть более трех тысяч посетителей.

Оксана Багишева, заместитель начальника отдела Минского облпотребсоюза:

Каждый этап будет по-своему уникален. Мы будем начинать с Беларуси самобытной. Наша инсталляция будет заканчиваться современной Беларусью. Покупатель может окунуться в Беларусь самобытную, может почувствовать себя рыцарем.

Блюда будут готовить прямо на глазах посетителей кафе. Акцент – на белорусскую народную кухню. Блины, сало, соленья и маринады – все это можно будет не только купить, но и продегустировать.

Для детей – отдельная программа. Во время еды их развлекут клоуны и фокусники.

Дмитрий Плеханов, начальник отрасли общественного питания Облпотребсоюза:

Будут на виду выпекать круасаны, сдобу, выпечку. Можно почаевничать на месте.

Каждое райпо представит блюдо дня. И, безусловно, это будет изюминкой.

На границе районов будут встречать покупателей коллективы, подчеркивая тематику, выбранную райпо для представления на «Дожинках». И блюда будут раскрывать данную эпоху времени.

Первые павильоны заработают в Молодечно уже в четверг. В городе наводят последние штрихи. К слову, на днях здесь появились тематические композиции на тему урожая. Город преобразился до неузнаваемости, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Романович, начальник отдела культуры Молодечненского райисполкома:

Кожная пляцоўка мае сваю назву і сваё назначэнне. Гэта будзе і чайна-мядовая, і дзіцячая, і альтэрнатыўнай моладзевай культуры.

Мы хочам паказаць Маладзечна як горад маладых, тэленавітых, працавітых людзей.

Программа «Дожинок» в этом году будет более чем насыщенной. Помимо концертов и конкурсов все желающие смогут посетить уникальный город мастеров, где представят все ремесла, которые существуют на территории Беларуси. Ковали, вышивальщицы, керамисты и ткачи готовы показать мастер-класс. А лучшие труженики села появятся на улицах этого города совсем скоро.