Какие рекорды поставили столичные предприятия за 2022-й? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. С какими результатами Минск завершает год по экономическим показателям? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот о чем пойдет речь завтра, 18 декабря, в 09:45.
Новости Беларуси. С какими результатами Минск завершает год по экономическим показателям? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот о чем пойдет речь завтра, 18 декабря, в 09:45.
Экономические итоги года. В том числе рекорды, которых удалось достичь в условиях санкционного давления и возможности, которые открылись для Беларуси благодаря четкой и слаженной работе руководящих структур и производителей.
Они показали очень хорошие – 100 %, даже 119 % – темпы роста по объему производства. Это промышленные предприятия.
Зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций.
Факты на стол для тех, кто думал, что санкции смогут пошатнуть экономику Беларуси.
Они приросли в объеме производства в разы.
Новые векторы внешнеэкономического сотрудничества. Двери открыты по всем направлениям. Мы сами выбираем, с кем дружить и торговать.
Мы всегда готовы вернуться туда, где нас ждут. Туда, где знают белорусскую продукцию, где знают наше качество.
Тренд на все белорусское. Почему за нашими товарами приезжают со всего мира? И как обеспечить торговому центру стопроцентную заполняемость?
Сегодня торговый центр «Столица» полностью занят, торговых площадей свободных нет.
Чего ждать от зарплат и социальных выплат? Надолго ли сохранится стоп-прайс?
Александр Григорьевич дал четкие указания, чтобы по году у нас было стопроцентная темповка по заработной плате. Поэтому, конечно, ее выполняют.
Каким 2022 год стал для экономики Минска? Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 18 декабря, в 09:45.
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