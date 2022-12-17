Какие рекорды поставили столичные предприятия за 2022-й? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. С какими результатами Минск завершает год по экономическим показателям? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот о чем пойдет речь завтра, 18 декабря, в 09:45.

Экономические итоги года. В том числе рекорды, которых удалось достичь в условиях санкционного давления и возможности, которые открылись для Беларуси благодаря четкой и слаженной работе руководящих структур и производителей.

Они показали очень хорошие – 100 %, даже 119 % – темпы роста по объему производства. Это промышленные предприятия.

Зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций. Факты на стол для тех, кто думал, что санкции смогут пошатнуть экономику Беларуси.

Они приросли в объеме производства в разы. Новые векторы внешнеэкономического сотрудничества. Двери открыты по всем направлениям. Мы сами выбираем, с кем дружить и торговать.

Мы всегда готовы вернуться туда, где нас ждут. Туда, где знают белорусскую продукцию, где знают наше качество. Тренд на все белорусское. Почему за нашими товарами приезжают со всего мира? И как обеспечить торговому центру стопроцентную заполняемость?

Сегодня торговый центр «Столица» полностью занят, торговых площадей свободных нет. Чего ждать от зарплат и социальных выплат? Надолго ли сохранится стоп-прайс?