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Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах

21 октября 2022 19:54
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Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.  

Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах-1

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Признаться, поездки главы государства на полигон журналисты ждали. Повестка обвязывает, хотя понятно, что вопросы безопасности на постоянном контроле и в графике (пусть и не публично) Президента нашей страны. Но, согласитесь, мы с вами привыкли к тому, что Александр Лукашенко всегда говорит о том, что важно в конкретный период времени для белорусского народа. И делает это в полях, какими бы они ни были. Сегодня локация такая.  

Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах-4

Потому у трапа пару замечаний о насущном и увиденном сверху в контексте данных поручений по завершению уборочной кампании. А после уже проверка других, данных год назад.  

«Не дай бог, мне потом доложат, что ты показухой занимался». Лукашенко оценил способности наших беспилотников.  

Из представленных моделей-разработок часть уже обкатана, но не военными, а иными ведомствами, которым тоже важна оперативность и полнота информации. Тот же МЧС, поиск людей, оценка масштаба пожаров, но, к сожалению, не все разработки соответствуют запросам.  

Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах-7

Глава государства часто говорит о том, что с началом СВО Беларусь пересмотрела свои подходы к оснащению армии. То, что раньше казалось важным и необходимым сегодня излишество, которое «в случае если» окажется бесполезным. А то, на что, казалось, не стоит обращать особого внимания чуть ли не первостепенно. Потому не случайно сегодня рядом с вооружениями медицинские комплекты. На поле боя у бойца должно быть все, чтобы спасти жизнь себе и товарищу. В обновленной версии индивидуальных наборов для белорусов учли и опыт НАТО, и соседей. Но 80 % наполнения отечественного производства. Образцы для сравнения демонстрирует министр здравоохранения, к слову, в прошлом военный хирург.  

Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах-10

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Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах-13

От теории к практике. В течение 40 минут на полигоне все то, что показывали на выставке в течение почти двух часов выполняло задачи и отрабатывало вымышленные цели.  

Алена Сырова:  
К слову, этому действу предшествовал такой разговор у одного из комплексов противодействия беспилотникам. Они 21 октября тоже были в экспозиции и не только.  

Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта машина может…  
– Все!  
– К нулю свести все усилия. Да?  
– Так точно. Это наша гордость. Позволяет абсолютно все, что есть на поле боя, подавлять.  
– Вот они сейчас будут демонстрировать свои беспилотники. Ты можешь эту демонстрацию свести к нулю здесь?  
– Но мы не будем этого делать?  
– Я говорю, если надо, они будут бездействовать?  
– Если необходимо, да.  

Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах-19

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И несмотря на то, что многие характеристики и возможности применения обсуждали без лишних ушей, даже из того, что публично, можно сделать выводы. Впечатлениями от увиденного Александр Лукашенко поделился.  

Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах-22

К слову, о доверии и инсайдах. Когда глава государства уехал, журналисты расположились в импровизированном пресс-центре в военной палатке прямо у полигона. Прозвучали характерные взрывы и выстрелы. Как оказалось после, это военные продолжили отработку отдельных элементов, но никто из присутствующих даже не шелохнулся. И это все, что нужно знать о текущем положении дел и настрое белорусов.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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