Какие разработки представили наши военные Лукашенко? Итоги поездки Президента на полигон в Барановичах

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Признаться, поездки главы государства на полигон журналисты ждали. Повестка обвязывает, хотя понятно, что вопросы безопасности на постоянном контроле и в графике (пусть и не публично) Президента нашей страны. Но, согласитесь, мы с вами привыкли к тому, что Александр Лукашенко всегда говорит о том, что важно в конкретный период времени для белорусского народа. И делает это в полях, какими бы они ни были. Сегодня локация такая.

Потому у трапа пару замечаний о насущном и увиденном сверху в контексте данных поручений по завершению уборочной кампании. А после уже проверка других, данных год назад. «Не дай бог, мне потом доложат, что ты показухой занимался». Лукашенко оценил способности наших беспилотников. Из представленных моделей-разработок часть уже обкатана, но не военными, а иными ведомствами, которым тоже важна оперативность и полнота информации. Тот же МЧС, поиск людей, оценка масштаба пожаров, но, к сожалению, не все разработки соответствуют запросам.

Глава государства часто говорит о том, что с началом СВО Беларусь пересмотрела свои подходы к оснащению армии. То, что раньше казалось важным и необходимым – сегодня излишество, которое «в случае если» окажется бесполезным. А то, на что, казалось, не стоит обращать особого внимания – чуть ли не первостепенно. Потому не случайно сегодня рядом с вооружениями медицинские комплекты. На поле боя у бойца должно быть все, чтобы спасти жизнь себе и товарищу. В обновленной версии индивидуальных наборов для белорусов учли и опыт НАТО, и соседей. Но 80 % наполнения отечественного производства. Образцы для сравнения демонстрирует министр здравоохранения, к слову, в прошлом военный хирург.

От теории – к практике. В течение 40 минут на полигоне все то, что показывали на выставке в течение почти двух часов выполняло задачи и отрабатывало вымышленные цели. Алена Сырова:

К слову, этому действу предшествовал такой разговор у одного из комплексов противодействия беспилотникам. Они 21 октября тоже были в экспозиции и не только.