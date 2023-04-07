Какие привычки убивают организм? Рассказывает нутрициолог

Здоровый образ жизни, без сомнений, большое благо. Однако не всегда бывает полезен. Сегодня расскажем о том, какие здоровые привычки наносят вред нашему организму.
Здоровый образ жизни, без сомнений, большое благо. Однако не всегда бывает полезен. Сегодня расскажем о том, какие здоровые привычки наносят вред нашему организму.
Кристина Ладутько, нутрициолог, тренер по здоровому образу жизни:
Современный человек должен быть активен, а также тренировать себя дополнительно какими-либо нагрузками. Они могут подбираться по вкусу, это может быть плавание, бег, йога, танцы, тренажерный зал. Однако чрезмерные нагрузки могут быть чреваты и опасны для нашего здоровья. Это депрессия, это проблемы с опорно-двигательным аппаратом, упадок общего тонуса, а также ослабление метаболического процесса и снижение иммунитета.
Ольга Зверева, персональный тренер:
Врачи не рекомендуют бегать сразу после пробуждения, потому что за 8-часовой сон организм у нас обезвожен, кровь очень густая, поэтому это может привести к серьезным последствиям. И проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с нервной системой. И, конечно, со связочным аппаратом.
Изнурительные диеты и запрещенные препараты – частая причина смерти многих спортсменов. Вряд ли кто-то задумывается, что происходит в этот момент с сердцем. Во время активных силовых нагрузок оно работает в разы сильнее, поэтому инфаркт – исход таких перегрузок.
Ольга Зверева:
Если человек каждый день будет ходить на двухчасовую силовую тренировку, то это может привести к сильному недомоганию, может снизить иммунитет очень сильно, потому что это будет ответная реакция организма на усталость. Также будут проблемы со сном от сильного перевозбуждения и переутомления.
Для нашего пасмурного климата, где зима длится по 4-5 месяцев, нужна особая диета. В холода не забывайте употреблять больше первых блюд и мяса, а вот летом предпочтения в еде лучше отдать фруктам и овощам, а также легким кашам. Употребляйте больше витаминов В, С и Д. Не забывайте и про питьевой баланс, но и здесь, как оказалось, есть свои подвохи.
Кристина Ладутько:
Мы рассчитываем норму потребления воды из расчета 20-40 миллилитров на килограмм тела. Меньше этой нормы не стоит потреблять, поскольку это грозит обезвоживанием. Однако выше этой нормы тоже не стоит потреблять некоторым категориям людей. Например, беременным, поскольку они и так склонны к отекам. А лишняя жидкость склонна вымывать из организма полезные витамины и микроэлементы.
А что же будет, если слишком много спать? Длительный сон может стать причиной некоторых болезней.
Кристина Ладутько:
Норма времени, которую мы должны проводить во сне, это 7-9 часов. Люди, которые во сне проводят меньше времени, 4-5 часов, склонны к определенным болезням, таким как ожирение, проблемы с сердечно-сосудистой системой, депрессия, также проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Однако люди, которые проводят 10-12 часов во сне, также склонны к появлению некоторых болезней.
Бережно относитесь к своему здоровью, соблюдайте режим труда и восстановления. Избавляйтесь от вредных привычек и тогда вы станете ближе на пути к долголетию, которое, кстати, зависит только от вас самих. И помните, у каждого своя ЗОЖ-формула.