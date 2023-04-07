Какие привычки убивают организм? Рассказывает нутрициолог

Здоровый образ жизни, без сомнений, большое благо. Однако не всегда бывает полезен. Сегодня расскажем о том, какие здоровые привычки наносят вред нашему организму.

Кристина Ладутько, нутрициолог, тренер по здоровому образу жизни:

Современный человек должен быть активен, а также тренировать себя дополнительно какими-либо нагрузками. Они могут подбираться по вкусу, это может быть плавание, бег, йога, танцы, тренажерный зал. Однако чрезмерные нагрузки могут быть чреваты и опасны для нашего здоровья. Это депрессия, это проблемы с опорно-двигательным аппаратом, упадок общего тонуса, а также ослабление метаболического процесса и снижение иммунитета. Ольга Зверева, персональный тренер:

Врачи не рекомендуют бегать сразу после пробуждения, потому что за 8-часовой сон организм у нас обезвожен, кровь очень густая, поэтому это может привести к серьезным последствиям. И проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с нервной системой. И, конечно, со связочным аппаратом.

Изнурительные диеты и запрещенные препараты – частая причина смерти многих спортсменов. Вряд ли кто-то задумывается, что происходит в этот момент с сердцем. Во время активных силовых нагрузок оно работает в разы сильнее, поэтому инфаркт – исход таких перегрузок.

Ольга Зверева:

Если человек каждый день будет ходить на двухчасовую силовую тренировку, то это может привести к сильному недомоганию, может снизить иммунитет очень сильно, потому что это будет ответная реакция организма на усталость. Также будут проблемы со сном от сильного перевозбуждения и переутомления. Для нашего пасмурного климата, где зима длится по 4-5 месяцев, нужна особая диета. В холода не забывайте употреблять больше первых блюд и мяса, а вот летом предпочтения в еде лучше отдать фруктам и овощам, а также легким кашам. Употребляйте больше витаминов В, С и Д. Не забывайте и про питьевой баланс, но и здесь, как оказалось, есть свои подвохи. Кристина Ладутько:

Мы рассчитываем норму потребления воды из расчета 20-40 миллилитров на килограмм тела. Меньше этой нормы не стоит потреблять, поскольку это грозит обезвоживанием. Однако выше этой нормы тоже не стоит потреблять некоторым категориям людей. Например, беременным, поскольку они и так склонны к отекам. А лишняя жидкость склонна вымывать из организма полезные витамины и микроэлементы.