Какие праздничные мероприятия пройдут в Минске в новогоднюю ночь?

В новогоднюю ночь Минск превратится в одну большую танцевальную, песенную и спортивную арену. Мероприятия стартуют сразу после полуночи. Главными площадками для праздничных гуляний станут Национальная Библиотека, обелиск «Минск-город-герой», Дворец спорта и Октябрьская площадь.

Минск окунется в праздник еще до полуночи. С 21 часов 31 декабря здесь, на площадке у Национальной библиотеки, стартует «Карнавальная ночь». Шоу начнется с концерта. Это будет настоящий песенный микс от белорусских звезд эстрады, причем артистов разного поколения.

Их будет немало и у Главной елки страны, на Октябрьской площади. В эту ночь коньки на прокат будут впервые выдавать круглосуточно. Поэтому у всех желающих есть реальная возможность встретить Новый год прямо на льду. Здесь же можно будет и посоревноваться, как в умении, так и на скорость.

Площадку у Дворца спорта в этот раз отдадут народным коллективам. Песней и танцем они поздравят столицу в час ночи. А вот веселить горожан хороводами будет Дед Мороз и Снегурочка. Они, кстати, ведущие фольклорного концерта. Так что конфет на празднике раздадут не 5 и не 10 килограммов.

А у обелиска «Минск — город-герой» в это время небо раскрасят праздничные огни фейерверка. Организаторы пока держат в секрете и количество залпов, и высоту полета. Но известно одно: такого шоу Минск еще не видел.

Как попасть на праздник, так и уехать с него можно будет без проблем. Автобусы и троллейбусы планируют развозить пассажиров до полшестого утра. А последний поезд метрополитена уедет в депо в 2.30 ночи. Новогодний праздник обеспечит — город, погоду — небесная канцелярия. Синоптики обещают снег и -7. Теперь дело лишь за хорошим настроением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .