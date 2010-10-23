Какие права у пользователей сносимых домов и квартир в Беларуси?

Права собственников сносимых домов регулируются Жилищным кодексом Республики Беларусь (статья 104) и Указом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 года № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», которым утверждено Положение о порядке реализации имущественных прав граждан и организаций при изъятии у них земельных участков.

В соответствии с названным Указом, земельный участок может быть предоставлен уполномоченным исполкомом для государственных нужд только после его изъятия в соответствии с законодательством у бывшего пользователя (владельца, собственника или арендатора).



До принятия решения об изъятие земельного участка исполком или по его решению лицо, которому этот участок будет предоставлен, обязаны предложить и обеспечить собственнику жилого дома или квартиры в блокированном или многоквартирном доме один из вариантов на выбор:



- Типовую квартиру в собственность общей площадью не менее общей площади дома (квартиры), что подлежит сносу. С согласия собственника площадь может быть меньше площади дома, но не менее общей площади, которая определяется из расчета по 15 кв.м на собственника и на каждого члена его семьи, зарегистрированного в доме по месту жительства. При этом, если рыночная стоимость предоставляемой квартиры меньше стоимость дома (квартиры), что подлежит сносу, разница возмещается собственнику денежными средствами;



- Денежную компенсацию в размере рыночной стоимости дома (квартиры), что сносится, сооружений и насаждений при нем, но не меньше, чем расходы, необходимые для строительства равноценных дома или квартиры и сооружений при них.



При наличии объективной возможности, в том числе подтвержденной генеральными планами населенных пунктов, исполком обязан предложить собственнику на его выбор дополнительно к вышеназванным вариантам право на:



- Строительство и (или) получение в собственность дома, сооружений и насаждений при нем, равных по благоустройству и общей площади сносимым;



- Перенос и восстановление дома, сооружений и насаждений, которые сносятся.



Если это происходит в столице, то Минский горисполком обязан дополнительно к перечисленным правам предложить собственнику право на предоставление ему земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома в любом ином населенном пункте республики вне очереди и без проведения аукциона с выплатой денежной компенсации за дом, сооружения и насаждения, которые сносятся.



Из всех перечисленных вариантов выбрать можно только один.



В случае, если при реализации выбранного собственником права рыночная стоимость предоставляемых квартиры или жилого дома с постройками и насаждениями, превышает стоимость сносимых, то разница с собственника не взимается.



Также при сносе жилого дома (квартиры) обеспечивается покрытие расходов, связанных:



- С переездом, в том числе с изменением места жительства в пределах республики;



- С временным пользованием другими жилыми помещениями к предоставлению дома (квартиры);



- С оформлением права собственности на предоставленный дом (квартиру);



- С оформлением документов и прав на предоставленный взамен земельный участок;



- С покрытием убытков.



Для получения любого из видов компенсации за дом (квартиру), подлежащих сносу, собственнику не обязательно быть в нем зарегистрированным по месту жительства - достаточно подтвердить свое право собственности. Для членов семьи это не так. При выборе собственником права на получение квартиры ее размер определяется из расчета площади на него и тех членов семьи, которые зарегистрированы по месту жительства в доме, что будет сноситься. При этом не учитываются наниматели и граждане, которые вселились в дом (квартиру) после получения копии или выписки из решения о будущем изъятии земельного участка (кроме собственника, а также его супруга (супруги), несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей как собственника, так и членов его семьи, которые вселились в установленном порядке и проживают в этом доме (квартире)).



При невозможности предоставления в собственность одной квартиры в соответствии с нормой общей площади, в собственность может быть предоставлено несколько квартир.



Члены семьи собственника, зарегистрированные по месту жительства в доме (квартире), что сносится, и другие граждане, имеющие право пользования им, приобретают право пользования жилым домом (квартирой), который передается собственнику, на тех же условиях, на которых они занимали бывший дом (квартиру).



Если собственник выбирает денежную компенсацию, на это требуется согласие членов семьи, зарегистрированных по месту жительства в доме (квартире), что подлежит сносу, и органов опеки и попечительства, если там зарегистрированы несовершеннолетние члены семьи.



При выборе лицами, являющимися участниками общей собственности, одного из прав, предоставленных им указом, их доли в этом праве должны соответствовать долям в праве каждого из них на объекты недвижимости, подлежащие сносу. То есть, не исключено, что вместо сносимого дома, находящегося в общей собственности нескольких лиц, взамен может быть предоставлена всем собственникам одна квартира, что соответствует по площади этому дому, с оформлением ее также в их общую собственность.



В соответствии со статьей 119 Жилищного кодекса Республики Беларусь, собственники по взаимному согласию вправе разделить жилое помещение с образованием двух и более отдельных жилых помещений. При необходимости это может быть сделано путем перестройки и перепланировки жилого помещения с согласия местного исполкома. Если жилые помещения, образованные в результате раздела, зарегистрированные надлежащим образом как отдельные квартиры, то собственнику каждой квартире должна предоставляться отдельная компенсация.

Источник: газета «Звязда».