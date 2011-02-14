Какие подарки преподнесли в День Святого Валентина своим любимым белорусы?

Во всем мире отмечают День Святого Валентина. Популярен он в последние годы и в нашей стране. Тем, кто по-настоящему дорог принято дарить подарки. Например, в Японии популярен шоколад, во Франции – драгоценности, а в Дании – засушенные цветы.

Сердце в этот день дарят единицы, а вот подарки практически все. В магазинах ажиотаж. В считанные секунды расходятся открытки, сладости и, конечно, цветы. Только за утро цветовод Елена продала недельный запас праздничных вестников.

Елена, цветовод:

У меня руки болят. Я не успеваю крутить букеты.

Живым цветам она предпочитает шоколадные.

В коллекции флориста более 100 букетов, причем в каждом – сладкий сюрприз. Розы пахнут молочным шоколадом, а тюльпаны карамелью. В День Святого Валентина креатив особенно актуален. Например, этот сладкий букет для футболиста. А это горящее сердце для девушки Юлии. Ее парень почему-то не узнал любимый цвет роз, поэтому в композиции всевозможные оттенки.

Ирина Матюлькова, мастер по составлению букетов:

У меня часто заказывают букеты и прячут туда кольца.

И однажды парень действительно сделал девушке предложение в этот день, и подарил ей букет-сердце.

Галантный Виталий на этот раз без цветов. Его подарок на колесах. В трамвае для влюбленных ни кондукторов, ни зайцев, ни остановок. Все для того, чтобы часов, действительно, не наблюдать.

Признаться в любви сегодня можно не только второй половинке. В Витебске валентинку посвятили всему городу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На самой большой площади забилось сердце из тысячи влюбленных сердец.

Подарки, говорят психологи, – это проявление внимания и заботы. Слово «Люблю» – эмоциональное воздействие, а вот настоящая любовь – в понимании и взимоотношениях. Кстати, проверить их на прочность с каждым годом решается все больше количество людей. 11.11. 2011 – очередной свадебный бум. Только в столице в этот день зарегистрироваться решило более 40 пар. Чем не повод говорить «люблю» ежедневно.