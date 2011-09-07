Какие подарки готовит горожанам Минск к своему Дню рождения?

По традиции ко Дню города в Минске появляются новые объекты.
Открытие спортивного комплекса. По такому случаю в гимназии – торжественная линейка. Ученикам уже хочется побыстрее окунуться в мир спорта. Ведь есть, где достичь олимпийских высот.
К слову группа поддержки уже подготовилась основательно.
Начинка комплекса многофункциональная. Подкачать мышцы можно в тренажерном зале.
Особой популярностью пользуются теннисные корты.
И, конечно, бассейн.
Точнее, два. Основной – на 25 метров с пятью дорожками. И маленький – для тех, кто только изучает водную грамоту.
Ангелина Чобанян, ученица 6-ого класса гимназии № 16 Минска:
Мы научимся хорошо плавать. Это будет лучше для здоровья.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Строительство спортивных объектов – это элемент социальной политики, направленной на здоровье нации. Потому что ребенок – это будущее нации, будущее белорусского народа. Поэтому даем оценку стоимости строительства этого объекта с таких позиций. И говорим о том, что спортивно-оздоровительные комплексы в Минске будут развиваться.
Для здоровья и построен такой объект.
Это только один из подарков ко Дню города. Минску станет легче дышать. Белорусские железнодорожники знают как разгрузить столичные автодороги. Городские электрички к празднику отправятся в регулярные рейсы. С 5 утра и до 9 вечера комфорт европейского уровня минчанам обеспечен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александр Белостоцкий, заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:
Поезда городских линий будут курсировать по расписанию, 18 раз в направлении Минск-Пассажирский – Заславль и обратно.
К празднику готовятся и на Центральном автовокзале.
Здесь наводят последний лоск. Пока откроют часть здания.
В целом, автовокзал будет ультросовременным: с кинотеатрами, кафе, ресторанами и магазинами. 16 перронов разместились под зданием.
Иван Виноградов, архитектор проекта:
Под зданием могут разворачиваться большие двухэтажные автобусы. Это связь Востока с Западом. Международные маршруты будут проходить через этот автовокзал.
В концертном зале Верхнего города слышны финальные аккорды строительной симфонии. Детская филармония построена на месте церкви Святого Духа, разрушенной еще в довоенное время. Здание восстановили по архивным документам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Минчане смогут прикоснуться к истории в прямом смысле. Здесь сохранили найденный фрагменты древнего фундамента XVII века.
Специалисты уверены: любители искусства подарок оценят по достоинству.
Сергей Жих, главный инженер КУП «Мiнская спадчына»:
Сама геометрия архитектурной формы и объем позволяют достичь хорошего акустического эффекта.
Жители Подмосковья в Минск приезжают постоянно. Говорят, у города особая энергетика.
Жители Подмосковья:
Можно не ехать в Париж, а приехать в Минск. Будет достаточно. И люди очень доброжелательные.
Город чистый, красивый. Самые замечательные впечатления.