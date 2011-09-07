Какие подарки готовит горожанам Минск к своему Дню рождения?

По традиции ко Дню города в Минске появляются новые объекты.

Открытие спортивного комплекса. По такому случаю в гимназии – торжественная линейка. Ученикам уже хочется побыстрее окунуться в мир спорта. Ведь есть, где достичь олимпийских высот.

К слову группа поддержки уже подготовилась основательно.

Начинка комплекса многофункциональная. Подкачать мышцы можно в тренажерном зале.

Особой популярностью пользуются теннисные корты.

И, конечно, бассейн.

Точнее, два. Основной – на 25 метров с пятью дорожками. И маленький – для тех, кто только изучает водную грамоту.

Ангелина Чобанян, ученица 6-ого класса гимназии № 16 Минска:

Мы научимся хорошо плавать. Это будет лучше для здоровья.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Строительство спортивных объектов – это элемент социальной политики, направленной на здоровье нации. Потому что ребенок – это будущее нации, будущее белорусского народа. Поэтому даем оценку стоимости строительства этого объекта с таких позиций. И говорим о том, что спортивно-оздоровительные комплексы в Минске будут развиваться.

Для здоровья и построен такой объект.

Это только один из подарков ко Дню города. Минску станет легче дышать. Белорусские железнодорожники знают как разгрузить столичные автодороги. Городские электрички к празднику отправятся в регулярные рейсы. С 5 утра и до 9 вечера комфорт европейского уровня минчанам обеспечен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Белостоцкий, заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

Поезда городских линий будут курсировать по расписанию, 18 раз в направлении Минск-Пассажирский – Заславль и обратно.

К празднику готовятся и на Центральном автовокзале.

Здесь наводят последний лоск. Пока откроют часть здания.

В целом, автовокзал будет ультросовременным: с кинотеатрами, кафе, ресторанами и магазинами. 16 перронов разместились под зданием.

Иван Виноградов, архитектор проекта:

Под зданием могут разворачиваться большие двухэтажные автобусы. Это связь Востока с Западом. Международные маршруты будут проходить через этот автовокзал.

В концертном зале Верхнего города слышны финальные аккорды строительной симфонии. Детская филармония построена на месте церкви Святого Духа, разрушенной еще в довоенное время. Здание восстановили по архивным документам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минчане смогут прикоснуться к истории в прямом смысле. Здесь сохранили найденный фрагменты древнего фундамента XVII века.

Специалисты уверены: любители искусства подарок оценят по достоинству.

Сергей Жих, главный инженер КУП «Мiнская спадчына»:

Сама геометрия архитектурной формы и объем позволяют достичь хорошего акустического эффекта.

Жители Подмосковья в Минск приезжают постоянно. Говорят, у города особая энергетика.

Жители Подмосковья:

Можно не ехать в Париж, а приехать в Минск. Будет достаточно. И люди очень доброжелательные.

Город чистый, красивый. Самые замечательные впечатления.