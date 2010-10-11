Какие парки, скверы и бульвары в Минске будут в ближайшее время реконструированы и построены?

В гостях у программы «Большой город» — заведующая сектором ландшафтной архитектуры Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Вабищевич Ирина Николаевна.

- Много ли намечено сделать не только в благоустройстве, но и в целом в градостроительстве в Минске в ближайшее время?

В ближайшее время у нас завершается благоустройство и реконструкция Лошицкого парка, завершаются работы в парке Победы.

Более глобальные планы: в ближайшие годы запланировано реконструировать парк 900-летия Минска, парк Дружбы народов, парк Грековой, бульвар на Рокоссовского.

В благоустройстве важно как сохранение существующих парков и бульваров, так и строительство новых, потому что город растет, в новых микрорайонах тоже планируются зеленые территории, которые необходимо благоустраивать.

- А где именно?

В Каменной Горке, например. Сухарево хоть и не назовешь новым микрорайоном, но парк там еще планируют строить — в районе реки Качинка.

Для устойчивого развития города необходимо и сохранять устойчивую систему озелененных территорий, как около реки Свислочь, так и строить новые — например, в Лошице около реки Мышка. У нас уже разработан план, это, конечно, глобальная задача, но постепенно мы будем ее реализовывать.

Ведется проектирование парка в районе улиц Брестской и Кижеватова, также нужно делать парк от улицы Белецкого, прилегающий к проспекту Дзержинского. Проектирование занимает примерно год, далее — строительство.